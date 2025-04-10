ترمب يعتبر أن الاتحاد الأوروبي كان ذكيا للغاية بتجنب الرد على تعرفاته

خبرني - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي كان "ذكيا للغاية" بتجنبه فرض رسوم مضادة ردا على التعرفات الجمركية التي أعلنها سابقا.

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض "كانوا أذكياء للغاية. كانوا مستعدين لإعلان الرد ومن ثم سمعوا ما قمنا به حيال الصين وآخرين".

وكان ترامب قد أعلن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125%، وتعليقها لتسعين يوما بالنسبة إلى بقية الدول.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية (...)، أرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري".

وشدّد في منشوره على وجوب أن تتوقف الصين عن "سرقة" الولايات المتحدة.

ولفت إلى أنه "سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري" بالنسبة للدول الأخرى التي لم ترد على الرسوم الأميركية، "نظرا لرغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض".

ودخلت دفعة رسوم جمركية جديدة فرضها ترامب على نحو 60 بلدا حيز التنفيذ، الأربعاء الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بلغت على سبيل المثال 20% على المنتجات الأوروبية و24% على المنتجات اليابانية، مع معدّل أعلى بكثير بالنسبة للصين.