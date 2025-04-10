ترمب يعتبر أن الاتحاد الأوروبي كان ذكيا للغاية بتجنب الرد على تعرفاته

ترمب يعتبر أن الاتحاد الأوروبي كان ذكيا للغاية بتجنب الرد على تعرفاته
خبرني - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي كان "ذكيا للغاية" بتجنبه فرض رسوم مضادة ردا على التعرفات الجمركية التي أعلنها سابقا.
وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض "كانوا أذكياء للغاية. كانوا مستعدين لإعلان الرد ومن ثم سمعوا ما قمنا به حيال الصين وآخرين".
وكان ترامب قد أعلن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125%، وتعليقها لتسعين يوما بالنسبة إلى بقية الدول.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية (...)، أرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري".
وشدّد في منشوره على وجوب أن تتوقف الصين عن "سرقة" الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنه "سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري" بالنسبة للدول الأخرى التي لم ترد على الرسوم الأميركية، "نظرا لرغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض".
ودخلت دفعة رسوم جمركية جديدة فرضها ترامب على نحو 60 بلدا حيز التنفيذ، الأربعاء الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بلغت على سبيل المثال 20% على المنتجات الأوروبية و24% على المنتجات اليابانية، مع معدّل أعلى بكثير بالنسبة للصين.
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