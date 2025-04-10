طهران وواشنطن تصعدان النبرة قبل محادثات مرتقبة في عُمان السبت

خبرني - تصاعدت النبرة بين طهران وواشنطن الخميس، قبل محادثات مرتقبة السبت في سلطنة عُمان حول الملف النووي الإيراني، إذ لوحت الجمهورية الإسلامية بـ"إجراءات رادعة" في حال تواصل التهديدات بحقها، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عمل عسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وحذّر مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي من أن طهران قد تصل إلى حد "طرد" مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تواصل التهديدات ضدها.

وكتب علي شمخاني على منصة إكس أن "تواصل التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة هجوم عسكري قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رادعة مثل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون معها".

وأضاف شمخاني الذي سبق أن كان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، "قد يكون نقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة في إيران على جدول الأعمال أيضا".

وتعليقا على هذا الموقف، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن طرد طهران مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة "سيشكل تصعيدا وخطأ في الحسابات من جانب إيران".

ورأت أن "التهديد بمثل هذا العمل لا ينسجم بالطبع مع تأكيدات إيران بشأن برنامجها النووي السلمي".

وتصريحات شمخاني هي أول تعليق يصدر عن مسؤول في إيران بعدما أعلن ترامب الأربعاء، أن القيام بعمل عسكري ضد إيران "ممكن تماما" في حال فشلت المحادثات في عُمان، مشيرا إلى أنه "ليس هناك متسع من الوقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني.

وفي رد على سؤال بشأن خيار العمل العسكري، قال ترامب "إذا لزم الأمر، تماما". وأضاف "إذا تطلب الأمر تدخلا عسكريا، فسيكون هناك تدخل عسكري. وإسرائيل بطبيعة الحال ستكون مشاركة بقوة في ذلك، وفي مركز القيادة".

وسادت تكهنات واسعة النطاق بأن إسرائيل قد تهاجم، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، منشآت إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

عقوبات جديدة

وتستضيف عُمان السبت، مباحثات يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس، عن أمله في أن تؤدي المحادثات المقررة إلى "السلام".

وقال خلال اجتماع للحكومة الأميركية حضره ترامب "نأمل أن يقود ذلك إلى السلام. كنا في غاية الوضوح بأن إيران لنتحصل أبدا على السلاح النووي، وأعتقد أن هذا ما قاد إلى هذا الاجتماع ... ولدينا أمل كبير".

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها النووي وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف خمسة كيانات بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفرد واحد.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن "سعي النظام الإيراني المتهوّر لحيازة أسلحة نووية ما زال يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي"، متعهّدا "تعطيل أي محاولة من جانب إيران للدفع قدما ببرنامجها النووي".

وكشف ترامب في مطلع آذار، أنه بعث برسالة إلى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري ضدها في حال عدم التوصل لاتفاق.

وفي مقابل تأكيد المباحثات، وجه ترامب تحذيرا شديد اللهجة لطهران قائلا "إذا لم تكن المحادثات ناجحة مع إيران، أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير ... لأنه لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي".

وأبرمت طهران وست قوى كبرى منها الولايات المتحدة وروسيا والصين، اتفاقا بشأن برنامجها النووي عام 2015 عرف رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأتاح فرض قيود على برنامج الجمهورية الإسلامية وضمان سلميته، لقاء رفع عقوبات.

وخلال ولايته الرئاسية الأولى، اعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، كان من أبرز محطاتها سحب بلاده أحاديا في 2018 من الاتفاق الدولي وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وتشتبه بلدان غربية تتقدمها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل، العدو الإقليمي لطهران، في أن الأخيرة تسعى إلى التزوّد بالسلاح النووي. من جهتها، تنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مصمّم لأغراض مدنية.

وأفاد تقرير للوكالة الذرية في شباط، بأنّ إيران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من عتبة 90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، بما فيها تطوير سلاح ذري.

وكان اتفاق العام 2015 حدد سقف مستوى التخصيب عند 3,67%.