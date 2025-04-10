رائدة أبو سمرة تمثل الأردن وحزب الاتحاد الوطني بالقمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة ببرلين

خبرني - أعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني عن مشاركة الآنسة رائدة أبو سمرة، مساعد الأمين العام لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الوفد الرسمي الذي مثّل المملكة الأردنية الهاشمية في القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي انعقدت في العاصمة الألمانية برلين، تحت رعاية وافتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وجاءت مشاركة الآنسة أبو سمرة في إطار تمثيل وطني وحزبي مشرّف، حيث شاركت في جلسة رسمية أقيمت في مقر مجلس نواب برلين، واستعرضت خلالها التجربة السياسية الأردنية، ومسار التحديث السياسي بقيادة جلالة الملك، مؤكدة على التزام المملكة برؤية شمولية تُعزز المشاركة السياسية وتمكين جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وقدّمت أبو سمرة خلال الجلسة صورة متقدمة عن تطور الحياة السياسية في الأردن، مشددة على الدور الريادي الذي تضطلع به القيادة الهاشمية في دعم مسارات الإصلاح وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والحقوقية التي تنتهجها الدولة الأردنية.

وأشاد حزب الاتحاد الوطني الأردني بمشاركة ممثلته في هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس مكانة الأردن الدولية، وحرصه الدائم على دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافل، بما يعزز من حضور المملكة ودورها في صياغة السياسات العالمية المرتبطة بالعدالة والتمكين والمساواة.