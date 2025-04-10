رائدة أبو سمرة تمثل الأردن وحزب الاتحاد الوطني بالقمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة ببرلين

رائدة أبو سمرة تمثل الأردن وحزب الاتحاد الوطني بالقمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة ببرلين
خبرني - أعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني عن مشاركة الآنسة رائدة أبو سمرة، مساعد الأمين العام لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الوفد الرسمي الذي مثّل المملكة الأردنية الهاشمية في القمة العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي انعقدت في العاصمة الألمانية برلين، تحت رعاية وافتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وجاءت مشاركة الآنسة أبو سمرة في إطار تمثيل وطني وحزبي مشرّف، حيث شاركت في جلسة رسمية أقيمت في مقر مجلس نواب برلين، واستعرضت خلالها التجربة السياسية الأردنية، ومسار التحديث السياسي بقيادة جلالة الملك، مؤكدة على التزام المملكة برؤية شمولية تُعزز المشاركة السياسية وتمكين جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.
وقدّمت أبو سمرة خلال الجلسة صورة متقدمة عن تطور الحياة السياسية في الأردن، مشددة على الدور الريادي الذي تضطلع به القيادة الهاشمية في دعم مسارات الإصلاح وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والحقوقية التي تنتهجها الدولة الأردنية.
وأشاد حزب الاتحاد الوطني الأردني بمشاركة ممثلته في هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس مكانة الأردن الدولية، وحرصه الدائم على دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافل، بما يعزز من حضور المملكة ودورها في صياغة السياسات العالمية المرتبطة بالعدالة والتمكين والمساواة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية