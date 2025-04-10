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فنجان قهوة من زمن فات.. فليحمص الناس قهوتهم في بيوتهم

فنجان قهوة من زمن فات.. فليحمص الناس قهوتهم في بيوتهم

2025-04-10 07:23:20
(MENAFN- Khaberni)

في مدرستنا كنا ننشد للقهوة أنا المحبوبة السمرا وجداتنا وأمهاتنا كنا يحمصن القهوة في البيت فتعبق رائحة جميلة تنتشر بكل زواية في البيت وهبال القهوة كان يسعدنا خاصة في ليالي العيد ويا ليلة العيد أنستينا وقتها كل شيء كان له عبق وله بالحاضر ذكريات حتى اللوز والسكر الفضي والذي كان موجود بمحرمة جدتي وكل جدة بالأضافة لملبس الحامض حلو والفيصلية وملبس الحثان وتغني لنا الجدة قبل أن ننام هي والأم تهندمنا وترسلنا إلى المدرسة صباحاً .

قهوتنا التي كانت تحمص بالبيت وتنشر على الجرائد القديمة بينما تفوح رائحة القهوة بين الازقة والزواريب العتيقة. نعم طفولتنا كانت بنكهة الملبّس وبعبق القهوة التي تتحمص بالبيت فقد كنا نسكن بقارورة عطر متنوع بين رائحة توفي الناشد والملبس ع لوز على عبق القهوة وحتى الفاكهة وحتى تحميص حبات بزر البطيخ وتحميص حبات القمح ( القلية ) وحتى عبق قالب الكيك حين ينضج ينتشر عبقه ك غيمة فرح

لنرجع للمحبوبة السمراء القهوة وماكنة طحن حبات القهوة اليدوية بجرارها الجميل وهي ومهباش الزمن الجميل وهنا دعوة في ظل ارتفاع أسعار القهوة حمصوا القهوة بالبيت واجعلوا سويلم يدق المهباش ودق المهباش يا سويلم فهي تعدل مزاجكم نحو الأفضل خاصة مع صوت فيروز الصباحي وتدخل في قلوبكم فرح وذكريات جميلة مثل ذكريات الشاعر نزار قباني مع طاحونة البن حين قال طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف أنسى وعطر الهيل فواح

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