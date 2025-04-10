انحراف مسيرات الأردن عن هدفها تجاه غزة: بين التضامن والتحديات

منذ اندلاع الحرب على غزة، شهد الأردن حراكًا شعبيًا واسعًا يعكس تضامنًا عميقًا مع الشعب الفلسطيني. خرجت المسيرات في مختلف أنحاء المملكة حاملة شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتطالب بوقف الحرب ودعم المقاومة. لكن مع تصاعد هذه الفعاليات، برزت تساؤلات حول ما إذا كانت بعض المسيرات قد انحرفت عن هدفها الأساسي - دعم غزة - لتتحول إلى منصة لأجندات أخرى أو توترات داخلية.

الأردن، بموقعه الجغرافي والسياسي الحساس، يتبنى موقفًا رسميًا داعمًا للقضية الفلسطينية، حيث قدم مساعدات إنسانية وإغاثية ومستشفيات ميدانية، إلى جانب تحركات دبلوماسية للضغط من أجل وقف العدوان. في المقابل، عبّر الشارع الأردني عن غضبه من استمرار الحرب عبر مظاهرات حاشدة، خاصة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، رافعًا شعارات مثل "غزة ليست وحدها" و"الأردن سند غزة".

لكن مع مرور الوقت، لاحظ البعض أن بعض هذه المسيرات شهدت هتافات ومطالبات تتجاوز دعم غزة، لتصل إلى انتقادات حادة للسلطات أو دعوات لفتح الحدود، مما أثار جدلاً حول مدى انحرافها عن مسارها الأصلي.جاءت هذه التطورات نتيجة استغلال بعض التيارات النشطة على الساحة الأردنية لهذا الحراك لتصفية حسابات سياسية داخلية أو للضغط على الحكومة، التي تسعى للموازنة بين دعم القضية الفلسطينية وحماية الاستقرار الداخلي.

فعلى سبيل المثال، رصدت تقارير شعارات غير مسبوقة في بعض التظاهرات، اعتبرتها السلطات مقلقة لأنها قد تهدد الوحدة الوطنية أو تسعى لجر الأردن إلى صراعات أوسع. في المقابل، يرى مؤيدو هذه المسيرات أنها تعبير طبيعي عن الغضب والإحباط إزاء ما يحدث في غزة، وأن أي تغيير في الخطاب يعكس ديناميكية الحدث نفسه.

ونؤكد هنا أن القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية خط أحمر لا يجوز التطاول عليها أو النيل من مواقف الأردن الثابتة التي شهد لها القاصي والداني. فواجب الدولة، في ظل الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة، هو الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها. وعندما يتعلق الأمر بأمن الأردن وسيادته، فلا أولوية تتقدم على مصلحة الوطن، وهذا أمر ثابت لا نقاش فيه.

وفي هذا السياق، نستذكر الرسالة الملكية الواضحة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بثلة من رفاق السلاح في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، كانت الرسالة موجهة لكل من يحاول التشكيك في مواقف الأردن أو النيل منها، مؤكدة أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، لن يقبل المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التفريط في ثوابته الوطنية.

هذا الموقف ليس جديدًا، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الدعم الأردني للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الأشقاء في فلسطين، وأشار جلالته يومها إلى وجود جهات داخلية تتلقى أوامرها من الخارج، واصفًا ذلك بأنه "عيب عليهم"، هذا التعبير يحمل استياءً شديدًا من تلك الفئات التي ترتهن إرادتها للخارج وتعمل ضد مصلحة الوطن. فالولاء للأردن يجب أن يكون مطلقًا، غير قابل للمساومة أو الارتهان لأي جهة.

نقولها بكل وضوح: من يسعى لخلق فوضى داخلية أو تشويه صورة الدولة الأردنية باسم المقاومة، إنما هو أداة تخدم مشروعًا معاديًا لأمن الأردن واستقراره.

فالتضامن الأردني مع غزة يظل ركيزة أساسية في هوية المملكة، لكن نجاح هذا التضامن يتطلب توجيه الجهود نحو أهداف واضحة، بعيدًا عن أي انحراف قد يضعف الرسالة أو يشتت الجهود في وقت تحتاج فيه غزة إلى صوت موحد وقوي.

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