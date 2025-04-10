الخارجية تعقد جولة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية الباكستانية
خبرني - عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، جولة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية الباكستانية، برئاسة الأمين العام للوزارة السفير ماجد القطارنه، ووكيلة وزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلاميّة السفيرة آمنة بلوش.
وتناولت المشاورات السياسية، التي عُقِدَت في عمّان، سبلَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والثقافية والسياحيّة والتعليميّة، إضافةً إلى إدامة التعاون والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثت المشاورات التطورات الإقليمية.
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