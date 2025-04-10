الخارجية تعقد جولة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية الباكستانية

خبرني - عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، جولة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية الباكستانية، برئاسة الأمين العام للوزارة السفير ماجد القطارنه، ووكيلة وزارة الخارجية في جمهورية باكستان الإسلاميّة السفيرة آمنة بلوش.

وتناولت المشاورات السياسية، التي عُقِدَت في عمّان، سبلَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والثقافية والسياحيّة والتعليميّة، إضافةً إلى إدامة التعاون والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثت المشاورات التطورات الإقليمية.