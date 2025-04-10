لدعم المبدعين.. "ميتا" تختبر ميزة تربط "إكس" بـ"ثريدز"

خبرني - في خطوة تهدف إلى تسهيل الانتقال للمبدعين، بدأت شركة «ميتا» اختبار ميزة مبتكرة على منصتها «ثريدز»، التي تُتيح للمستخدمين متابعة نفس الأشخاص الذين يتابعونهم على «إكس».

وتستهدف هذه الميزة المبدعين الذين كانوا قد غادروا منصة "إكس" للانضمام إلى منصات منافسة مثل "ثريدز" و"بلوسكاي"، مما يتيح لهم الحفاظ على جمهورهم دون فقدان متابعيهم.

وأوضح أليك بوكر، المتحدث باسم "ميتا"، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن حالياً في مرحلة اختبار ميزة تساعد المستخدمين في العثور على المبدعين من منصات أخرى ومتابعتهم بسهولة على "ثريدز". هذا يسهل التواصل مع الأشخاص والمحادثات التي تهمك".

وشهدت السنوات الأخيرة موجة من انتقال المبدعين من "إكس" إلى منصات أخرى، لكنهم غالبًا ما فقدوا جزءًا كبيرًا من متابعيهم خلال هذه العملية، ما جعل بعضهم يواجه صعوبة في بناء مجتمعاتهم التي رعوها لسنوات.

لذلك، تسعى "ميتا" من خلال هذه الميزة إلى تسهيل عملية الانتقال للمبدعين الجدد في "ثريدز"، بما يساهم في تعزيز نمو المنصة.

الميزة التي لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، تم اكتشافها لأول مرة من قبل الباحثة الأمنية والموظفة السابقة في "ميتا"، جين مانشون وونغ.

وحسب تقارير نشرتها TechCrunch، فقد ظهرت للمستخدمين نافذة منبثقة داخل تطبيق "ثريدز" يوم الأربعاء، تُعلمهم بوجود إمكانية "البحث عن صناع محتوى مشهورين من إكس"، مما يتيح لهم استيراد قائمة متابعيهم من "إكس" إلى "ثريدز".

وعلى الرغم من أن طريقة مطابقة الملفات الشخصية على "إكس" مع حسابات "ثريدز" ما زالت غير واضحة تمامًا، إلا أن "ميتا" تؤكد أن هذه الميزة ستخدم المبدعين المشهورين، لكنها قد لا تشمل جميع الحسابات التي يتابعها المستخدم على "إكس".

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود "ميتا" لتطوير "ثريدز" ليكون بديلاً قويًا لمنصة "إكس"، حيث أكدت "ميتا" في يناير أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا على "ثريدز" تجاوز 320 مليون، مع زيادة ملحوظة مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لتقارير TechCrunch.