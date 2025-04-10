لدعم المبدعين.. "ميتا" تختبر ميزة تربط "إكس" بـ"ثريدز"

لدعم المبدعين.. "ميتا" تختبر ميزة تربط "إكس" بـ"ثريدز"
خبرني - في خطوة تهدف إلى تسهيل الانتقال للمبدعين، بدأت شركة «ميتا» اختبار ميزة مبتكرة على منصتها «ثريدز»، التي تُتيح للمستخدمين متابعة نفس الأشخاص الذين يتابعونهم على «إكس».
وتستهدف هذه الميزة المبدعين الذين كانوا قد غادروا منصة "إكس" للانضمام إلى منصات منافسة مثل "ثريدز" و"بلوسكاي"، مما يتيح لهم الحفاظ على جمهورهم دون فقدان متابعيهم.
وأوضح أليك بوكر، المتحدث باسم "ميتا"، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن حالياً في مرحلة اختبار ميزة تساعد المستخدمين في العثور على المبدعين من منصات أخرى ومتابعتهم بسهولة على "ثريدز". هذا يسهل التواصل مع الأشخاص والمحادثات التي تهمك".
وشهدت السنوات الأخيرة موجة من انتقال المبدعين من "إكس" إلى منصات أخرى، لكنهم غالبًا ما فقدوا جزءًا كبيرًا من متابعيهم خلال هذه العملية، ما جعل بعضهم يواجه صعوبة في بناء مجتمعاتهم التي رعوها لسنوات.
لذلك، تسعى "ميتا" من خلال هذه الميزة إلى تسهيل عملية الانتقال للمبدعين الجدد في "ثريدز"، بما يساهم في تعزيز نمو المنصة.
الميزة التي لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، تم اكتشافها لأول مرة من قبل الباحثة الأمنية والموظفة السابقة في "ميتا"، جين مانشون وونغ.
وحسب تقارير نشرتها TechCrunch، فقد ظهرت للمستخدمين نافذة منبثقة داخل تطبيق "ثريدز" يوم الأربعاء، تُعلمهم بوجود إمكانية "البحث عن صناع محتوى مشهورين من إكس"، مما يتيح لهم استيراد قائمة متابعيهم من "إكس" إلى "ثريدز".
وعلى الرغم من أن طريقة مطابقة الملفات الشخصية على "إكس" مع حسابات "ثريدز" ما زالت غير واضحة تمامًا، إلا أن "ميتا" تؤكد أن هذه الميزة ستخدم المبدعين المشهورين، لكنها قد لا تشمل جميع الحسابات التي يتابعها المستخدم على "إكس".
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود "ميتا" لتطوير "ثريدز" ليكون بديلاً قويًا لمنصة "إكس"، حيث أكدت "ميتا" في يناير أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا على "ثريدز" تجاوز 320 مليون، مع زيادة ملحوظة مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لتقارير TechCrunch.
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