مفوض فلسطين لدى منظمة اليونسكو: الأردن يساند الحق الفلسطيني في كل المنابر

خبرني - أكد المفوض الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة اليونسكو صفوت إبريغيث، الخميس، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يساند الحق الفلسطيني في كل المنابر.

وقال إبريغيث، لبرنامج "العاشرة"، إن التعاضد الأردني الفلسطيني العربي أنجح تمرير تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال دورته رقم 221 بالإجماع، قرارا بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند "فلسطين المحتلة".

وأضاف أن الأردن وفلسطين يتصدون للتزوير والتدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل بحق المقدسات الإسلامية والمسيحة.

وأشار إلى وجود ترسانة قانونية تسند وتصون الحق الفلسطيني فوق الأرض المحتلة.

وتابع أن قرار اليونسكو يأتي لـ"تأكيد المؤكد" ولتشريع البطلان الكامل للاحتلال، مضيفا "الاحتلال في حالة مسعورة غير مسبوقة منذ أن أعطي الضوء الأخضر في عام 2017 من الإدارة الأميركية التي تعود مجددا إلى البيت الأبيض في حلقة من حلقات السياسة غير المعقولة وغير المنطقية باستباحة الأرض والحديث العلني عن تهجير الناس وعن إيجاد ملاذات لهم وما يسمى التهجير الطوعي".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني مصمم في البقاء فوق أرضه و"متمسك في حقه بالوجود وهو لا يريد إلا أن يكون كأي شعب بالعالم يعيش بكرامة وعزة إما حيا فوق الأرض وإما ميتا فيها".