مفوض فلسطين لدى منظمة اليونسكو: الأردن يساند الحق الفلسطيني في كل المنابر

مفوض فلسطين لدى منظمة اليونسكو: الأردن يساند الحق الفلسطيني في كل المنابر
خبرني - أكد المفوض الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة اليونسكو صفوت إبريغيث، الخميس، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يساند الحق الفلسطيني في كل المنابر.
وقال إبريغيث، لبرنامج "العاشرة"، إن التعاضد الأردني الفلسطيني العربي أنجح تمرير تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال دورته رقم 221 بالإجماع، قرارا بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند "فلسطين المحتلة".
وأضاف أن الأردن وفلسطين يتصدون للتزوير والتدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل بحق المقدسات الإسلامية والمسيحة.
وأشار إلى وجود ترسانة قانونية تسند وتصون الحق الفلسطيني فوق الأرض المحتلة.
وتابع أن قرار اليونسكو يأتي لـ"تأكيد المؤكد" ولتشريع البطلان الكامل للاحتلال، مضيفا "الاحتلال في حالة مسعورة غير مسبوقة منذ أن أعطي الضوء الأخضر في عام 2017 من الإدارة الأميركية التي تعود مجددا إلى البيت الأبيض في حلقة من حلقات السياسة غير المعقولة وغير المنطقية باستباحة الأرض والحديث العلني عن تهجير الناس وعن إيجاد ملاذات لهم وما يسمى التهجير الطوعي".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني مصمم في البقاء فوق أرضه و"متمسك في حقه بالوجود وهو لا يريد إلا أن يكون كأي شعب بالعالم يعيش بكرامة وعزة إما حيا فوق الأرض وإما ميتا فيها".
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