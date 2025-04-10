مصرع 6 أشخاص بتحطم مروحية في نهر هدسون بنيويورك

خبرني - قال مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» ،الخميس، إن ستة أشخاص قتلوا في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن.

وبثّ تلفزيون «إيه بي سي نيوز» الأميركي أن طائرة مروحية تحطمت في نهر هدسون بالقرب من جنوب مانهاتن في مدينة نيويورك، بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، وأن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أفادت بسقوط قتلى.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها. وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجري عمليات إنقاذ في موقع الحادث، وظهرت في المقطع عدة قوارب إنقاذ تبحر حول المروحية.

وقالت قوات خفر السواحل إنها أوقفت حركة القوارب في المنطقة، وتتعامل مع الحادث إلى جانب وكالات أخرى.

وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل. وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.