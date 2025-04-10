مصرع 6 أشخاص بتحطم مروحية في نهر هدسون بنيويورك

مصرع 6 أشخاص بتحطم مروحية في نهر هدسون بنيويورك
خبرني - قال مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» ،الخميس، إن ستة أشخاص قتلوا في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن.
وبثّ تلفزيون «إيه بي سي نيوز» الأميركي أن طائرة مروحية تحطمت في نهر هدسون بالقرب من جنوب مانهاتن في مدينة نيويورك، بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، وأن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أفادت بسقوط قتلى.
وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها. وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجري عمليات إنقاذ في موقع الحادث، وظهرت في المقطع عدة قوارب إنقاذ تبحر حول المروحية.
وقالت قوات خفر السواحل إنها أوقفت حركة القوارب في المنطقة، وتتعامل مع الحادث إلى جانب وكالات أخرى.
وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل. وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.
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