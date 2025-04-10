  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصرع 6 أشخاص بتحطم مروحية في نهر هدسون بنيويورك

مصرع 6 أشخاص بتحطم مروحية في نهر هدسون بنيويورك

2025-04-10 07:23:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» ،الخميس، إن ستة أشخاص قتلوا في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن.

وبثّ تلفزيون «إيه بي سي نيوز» الأميركي أن طائرة مروحية تحطمت في نهر هدسون بالقرب من جنوب مانهاتن في مدينة نيويورك، بعد ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، وأن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أفادت بسقوط قتلى.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها. وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجري عمليات إنقاذ في موقع الحادث، وظهرت في المقطع عدة قوارب إنقاذ تبحر حول المروحية.

وقالت قوات خفر السواحل إنها أوقفت حركة القوارب في المنطقة، وتتعامل مع الحادث إلى جانب وكالات أخرى.

وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل. وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.

MENAFN10042025000151011027ID1109416694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث