تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل

تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل
خبرني - أعلنت إدارة أمن الجسور، الخميس، عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين، ليوم الأحد المقبل الموافق 13 نيسان.
وأوضحت الإدارة، بأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر ستشهد تغييرات على مواعيد العمل خلال ذلك اليوم، وفقاً للجدول المرفق.
وأكدت، أن حركة السفر عبر الجسر ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 14 نيسان، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساءً.
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