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تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل

تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل

2025-04-10 07:23:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت إدارة أمن الجسور، الخميس، عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين، ليوم الأحد المقبل الموافق 13 نيسان.

وأوضحت الإدارة، بأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر ستشهد تغييرات على مواعيد العمل خلال ذلك اليوم، وفقاً للجدول المرفق.

وأكدت، أن حركة السفر عبر الجسر ستعود إلى طبيعتها اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 14 نيسان، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساءً.

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