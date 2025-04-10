الأردن.. الإفتاء: الالتزام بالأحكام الشرعية يشكل سدا منيعا ضد محاولات العبث بالوطن

خبرني - أكد الأمين العام لدائرة الإفتاء العام، زيد الكيلاني، أن الالتزام بالأحكام الشرعية في قوانيننا وتعاملاتنا يعد الضامن الأهم لقوة الأردن ووحدة صفه، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يشكل السد المنيع أمام كل من يحاول العبث بثوابت الوطن.

وأضاف الكيلاني في بيان له الخميس، أن الالتزام بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية يعد حصنًا في مواجهة مخططات الأعداء تجاه أوطاننا ومقدساتنا وأخلاقنا.

وأوضح أن أمر الله ورسوله هو الذي ينهض بهمة الأردنيين نحو وحدة الصف وألفة القلوب، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الأردن والمحافظة عليه هو عقيدة وعبادة يتعبد بها المسلمون.

وذكر الكيلاني في هذا السياق قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، وقوله تعالى أيضًا: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46].

وأشار إلى أن الحكم الشرعي يدعونا إلى وحدة الصف والقيام بالمسؤوليات الوطنية التي تحفظ أمن البلاد والعباد، ويلزمنا النهوض بأعبائنا والدفاع عن حقوقنا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.