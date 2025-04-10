الأردن.. الإفتاء: الالتزام بالأحكام الشرعية يشكل سدا منيعا ضد محاولات العبث بالوطن

الأردن.. الإفتاء: الالتزام بالأحكام الشرعية يشكل سدا منيعا ضد محاولات العبث بالوطن
خبرني - أكد الأمين العام لدائرة الإفتاء العام، زيد الكيلاني، أن الالتزام بالأحكام الشرعية في قوانيننا وتعاملاتنا يعد الضامن الأهم لقوة الأردن ووحدة صفه، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يشكل السد المنيع أمام كل من يحاول العبث بثوابت الوطن.
وأضاف الكيلاني في بيان له الخميس، أن الالتزام بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية يعد حصنًا في مواجهة مخططات الأعداء تجاه أوطاننا ومقدساتنا وأخلاقنا.
وأوضح أن أمر الله ورسوله هو الذي ينهض بهمة الأردنيين نحو وحدة الصف وألفة القلوب، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الأردن والمحافظة عليه هو عقيدة وعبادة يتعبد بها المسلمون.
وذكر الكيلاني في هذا السياق قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، وقوله تعالى أيضًا: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46].
وأشار إلى أن الحكم الشرعي يدعونا إلى وحدة الصف والقيام بالمسؤوليات الوطنية التي تحفظ أمن البلاد والعباد، ويلزمنا النهوض بأعبائنا والدفاع عن حقوقنا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
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