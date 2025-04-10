القضاة: تراجع تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن بعد سقوط الأسد

خبرني - قال عضو مجلس الأعيان، عمار القضاة، الخميس، إن تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن قد تراجع منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف القضاة عبر المملكة، أن تراجع تهريب المواد المخدرة أدى إلى ارتفاع أسعارها واحتكارها من قبل بعض التجار.

وأكد القضاة أن القوات المسلحة الأردنية تسيطر على الحدود الشمالية وتتصدى بشكل مميز لعمليات التهريب.

وأشار القضاة إلى ظهور نوع جديد من مادة الحشيش يُسمى "الحشيش الأسود"، حيث تقوم عصابات منظمة في سيناء والنقب بنقل المواد المخدرة عبر طائرات مسيّرة، ويصل وزن حمولتها إلى 50 كيلوغرامًا من الحشيش الأسود.

وقال القضاة: "هناك مستقبِلون من الجانب الأردني للطائرات المسيرة يتلقون الشحنات بناءً على تزويد تجار المخدرات في النقب بمواقعهم، حيث تهبط الطائرات داخل منازلهم."

وبين أن إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع القوات المسلحة، تابعت عدة قضايا بعد سقوط هذه الطائرات المسيرة في منازلهم وتم ضبط أصحابها.

وأوضح القضاة أن الطائرات المسيرة منظمة تنظيمًا عصابيًا واضحًا، حيث يتم تحضير المواد المخدرة وتجهيزها ونقلها خلال هذه الطائرات من سيناء إلى النقب وصولًا إلى الأراضي الأردنية.

ولفت إلى أن الكميات المهربة من مادة "الحشيش الأسود" تستهدف السوق المحلي، إذ أصبحت منتشرة في معظم مناطق المملكة.

من جهته، قال استشاري الطب النفسي والإدمان، عمر أسعد، إن بعض متعاطي المواد المخدرة توجهوا إلى العيادات الخاصة للعلاج من الإدمان نتيجة لشح تواجد هذه المواد وارتفاع أسعارها.

وأضاف أسعد أن نصف عدد المرضى الذين يأتون إليه للعلاج من الإدمان، مشيرًا إلى أن الأغلب منهم يأتون بسبب ضغوط عائلية.

وتحدث استشاري الطب النفسي والإدمان عن مخاطر الإدمان وسهولة العلاج منه، وكذلك توفر العيادات المتخصصة في الأردن لعلاج الإدمان.