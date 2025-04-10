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الأردن.. بن معروف يثبت سعر القهوة مع الالتزام بالجودة

الأردن.. بن معروف يثبت سعر القهوة مع الالتزام بالجودة

2025-04-10 07:23:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت شركة معروف للصناعات الغذائية، عبر بيان رسمي صادر عنها، عن تثبيت سعر بيع قهوة معروف التركية عند 12 دينارًا أردنيًا للكيلو الواحد بدون بونص، شاملاً ضريبة المبيعات.

وأوضح البيان أن هذا القرار يسري اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 نيسان 2025، مؤكدة أن شراكتها مع عملائها تمثل امتيازًا تسعى من خلاله دائمًا لتقديم أفضل المنتجات وأعلى مستويات الخدمة.

ويأتي القرار في ظل التغيرات العالمية التي يشهدها سوق البن مؤخرًا.

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