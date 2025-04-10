الأردن.. بن معروف يثبت سعر القهوة مع الالتزام بالجودة

الأردن.. بن معروف يثبت سعر القهوة مع الالتزام بالجودة
خبرني - أعلنت شركة معروف للصناعات الغذائية، عبر بيان رسمي صادر عنها، عن تثبيت سعر بيع قهوة معروف التركية عند 12 دينارًا أردنيًا للكيلو الواحد بدون بونص، شاملاً ضريبة المبيعات.
وأوضح البيان أن هذا القرار يسري اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 نيسان 2025، مؤكدة أن شراكتها مع عملائها تمثل امتيازًا تسعى من خلاله دائمًا لتقديم أفضل المنتجات وأعلى مستويات الخدمة.
ويأتي القرار في ظل التغيرات العالمية التي يشهدها سوق البن مؤخرًا.
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