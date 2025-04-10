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إجراء أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي بالخدمات الطبية

إجراء أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي بالخدمات الطبية

2025-04-10 07:23:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أجرى فريق طبي متخصص بزراعة النخاع العظمي في مركز الأورام العسكري، أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض ثلاثيني يعاني من تصلب لويحي مزمن، ونوبات متكررة منذ 7 سنوات.

وقال رئيس اختصاص الدم والأورام وزراعة النخاع العظمي والمشرف على عملية الزراعة العقيد الطبيب مجدي الجداية "إن زراعة الخلايا الجذعية لمرضى التصلب اللويحي تعد علاجاً مكثفاً يعمل على وقف نشاط الجهاز المناعي ضد الأعصاب مما يساعد على إيقاف نشاط المرض، ويقلل من نوباته ويساعد في السيطرة على الأعراض والمضاعفات".

وبين رئيس اختصاص أمراض الدماغ والأعصاب العميد الطبيب عبد الرحيم الدويري أن العملية تكللت بالنجاح وأبدى المريض تحسناً سريرياً ملحوظاً ما بعد زراعة النخاع العظمي الذاتي التي أجريت له منذ أربعة شهور، والمريض الآن بصحة جيدة وبدون أعراض وعلاج، وما يزال تحت التقييم والمتابعة.

وأشار مدير مركز الأورام العسكري العميد الطبيب أحمد البواعنة بأنه في حال أبدت هذه التقنية نجاحاً متزايداً مع المرضى اللاحقين سيتم وضع برنامج ثابت لخدمة مرضى التصلب اللويحي وحسب معايير طبية معينة.

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