تكريم الطلبة المتميزين في جوائز الملكة رانيا لعام 2025

خبرني - مندوبًا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، كرَّم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الخميس، الفائزين بجوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية للعام 2025، خلال الحفل الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني في الأردن.

وشهد الحفل، الذي أقيم بنسخته التاسعة عشرة في عمّان، تكريم 102 طالب وطالبة من المتفوقين الأردنيين في امتحانات الشهادة البريطانية الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE/International GCSE)، والمستوى المتقدم التكميلي (AS-Level)، والمستوى المتقدم (A-Level)، إضافة إلى شهادات GCE و GCSE، المعتمدة من هيئات امتحانية بريطانية رفيعة، هي: كامبردج الدولية، وبيرسون إدكسل، وأكسفورد AQA.

ولم تقتصر مظاهر التكريم على الطلبة فقط في الاحتفالية، التي حضرها السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، بل شملت أيضًا تكريم تسعة من المعلمين والمعلمات الذين تميزوا بدورهم التربوي، إلى جانب تقدير خاص لأولياء الأمور الذين واكبوا أبناءهم خلال مسيرتهم الأكاديمية، وكانوا خير سند وعونا لهم.

وقالت المديرة الإقليمية للامتحانات في المجلس الثقافي البريطاني، المسؤولة عن الأردن وفلسطين والعراق وليبيا، أميرة مناع، إن الجوائز تجسد روح التفاني والإصرار لدى الطلبة والمعلمين وأسرهم، مشيرة إلى التزام المجلس بدعم تطوير التعليم في الأردن، وتعزيز جسور التفاهم والتعاون التربوي بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت مناع، أن الحفل يشكّل فرصة للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية لطلبة المنهاج البريطاني في الأردن، وتسليط الضوء على الدور الجوهري للتعليم في بناء مستقبل مشرق.

من جهته، ثمن السفير البريطاني هول، اهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله، بتحسين وتجويد نوعية التعليم، وجهود وزارة التربية في دعم وتطوير العملية التعليمية في الأردن، مهنئًا الطلبة على تميزهم ودعم أهلهم وذويهم، جنباً إلى جنب مع المعلمين والمعلمات.

وشهد الحفل، حضور أكثر من 400 من ذوي الطلبة، إضافة إلى 80 ممثلًا عن المدارس الشريكة، وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن ممثلين عن الهيئات التعليمية البريطانية الشريكة.

يُذكر، أن جوائز الملكة رانيا للتميّز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية، أُطلقت عام 2003، ترجمةً لاهتمام جلالتها بدعم التميز التربوي وتعزيز جودة التعليم في الأردن.