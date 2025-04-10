حملة تطعيم للفتيات في تونس تفجر زوبعة.. إشاعات وتشكيك

حملة تطعيم للفتيات في تونس تفجر زوبعة.. إشاعات وتشكيك
خبرني - بعدما أطلقت السلطات الصحية في تونس، هذا الأسبوع، حملة تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي، المسبّب لسرطان عنق الرحم، للفتيات البالغات من العمر 12 عاما على الأقل، واجهت صعوبات في إقناع المواطنين بجدوى هذا اللقاح.
إذ انتشرت دعايات سلبية ضدّه وتحذيرات مغلوطة من تأثيره على الخصوبة والإنجاب.
حملة مضادة
فواجهت خطط وزارة الصحة ترّددا شعبيا، حيث ظهرت حملة مضادّة على شبكات التواصل الاجتماعي، شكّكت في جدوى ونجاعة هذا التلقيح ومعايير سلامته.
كما انخرط في تلك الحملة بعض الأطباء، الذين حذّروا من جعل التونسيات فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية ومن تداعياته على الإنجاب.
كذلك أعلن عدد من الأولياء رفضهم حصول بناتهم على التلقيح، وطالبوا بعدم إجبارهم على ذلك.
وقالت فاطمة الزهراء وهي أمّ لماجدولين ووجدان، تبلغان من العمر 12 عاما وتدرسان بالسنة السادسة ابتدائي، إنّها "لن تخاطر بصحة بناتها ولن تسمح لهنّ بتلقي هذا التلقيح، الذي منعته تونس سابقا وأثبتت بعض الدراسات مخاطره". وأضافت في تصريح لـ"العربية.نت" أنّها "فقدت الثقة في التلاقيح والأدوية، لا سيما بعد ظهور مخلّفات صحيّة وآثار جانبية لتلاقيح فيروس كورونا".
إشاعات وأكاذيب
من جانبها دعت وزارة الصحة، في بيان إلى عدم تصديق الإشاعات والأكاذيب، وشددت على أهمية حماية الفتيات من سرطان عنق الرحم، عبر الحصول على اللقاح بصفة مجانية.
كما أكدت أنه "لقاح آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، لا يسبب العقم ولا يؤثر على البلوغ"، محذّرة من التأخر في أخذ التلاقيح.
بدورها قدمت طبيبة الأطفال الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، نرجس بن فرج، تطمينات إلى العائلات، ودعتهم إلى تلقيح بناتهم للوقاية من سرطان عنق الرحم.
كما أوضحت أن هذا التلقيح قديم وموجود منذ 19 سنة ومعتمد في عدة دول، وكان يباع في صيدليات تونس بسعر عال، لكن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لجعله مجانيا، من أجل مكافحة هذا السرطان، الذي يشهد انتشارا في البلاد.
وحسب أرقام رسمية، يعد سرطان عنق الرحم ثاني الأورام السرطانية التي تسجل لدى النساء في تونس بعد سرطان الثدي، بواقع ما بين 300 و400 إصابة جديدة سنويا.
فيما تستهدف الوزارة، تطعيم نحو 100 ألف فتاة في 2025، داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، في محاولة لمكافحة الأمراض الفيروسية التي تتسبب في تفشي الأورام السرطانية لدى النساء.
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