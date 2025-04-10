حملة تطعيم للفتيات في تونس تفجر زوبعة.. إشاعات وتشكيك

خبرني - بعدما أطلقت السلطات الصحية في تونس، هذا الأسبوع، حملة تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي، المسبّب لسرطان عنق الرحم، للفتيات البالغات من العمر 12 عاما على الأقل، واجهت صعوبات في إقناع المواطنين بجدوى هذا اللقاح.

إذ انتشرت دعايات سلبية ضدّه وتحذيرات مغلوطة من تأثيره على الخصوبة والإنجاب.

حملة مضادة

فواجهت خطط وزارة الصحة ترّددا شعبيا، حيث ظهرت حملة مضادّة على شبكات التواصل الاجتماعي، شكّكت في جدوى ونجاعة هذا التلقيح ومعايير سلامته.

كما انخرط في تلك الحملة بعض الأطباء، الذين حذّروا من جعل التونسيات فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية ومن تداعياته على الإنجاب.

كذلك أعلن عدد من الأولياء رفضهم حصول بناتهم على التلقيح، وطالبوا بعدم إجبارهم على ذلك.

وقالت فاطمة الزهراء وهي أمّ لماجدولين ووجدان، تبلغان من العمر 12 عاما وتدرسان بالسنة السادسة ابتدائي، إنّها "لن تخاطر بصحة بناتها ولن تسمح لهنّ بتلقي هذا التلقيح، الذي منعته تونس سابقا وأثبتت بعض الدراسات مخاطره". وأضافت في تصريح لـ"العربية.نت" أنّها "فقدت الثقة في التلاقيح والأدوية، لا سيما بعد ظهور مخلّفات صحيّة وآثار جانبية لتلاقيح فيروس كورونا".

إشاعات وأكاذيب

من جانبها دعت وزارة الصحة، في بيان إلى عدم تصديق الإشاعات والأكاذيب، وشددت على أهمية حماية الفتيات من سرطان عنق الرحم، عبر الحصول على اللقاح بصفة مجانية.

كما أكدت أنه "لقاح آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، لا يسبب العقم ولا يؤثر على البلوغ"، محذّرة من التأخر في أخذ التلاقيح.

بدورها قدمت طبيبة الأطفال الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، نرجس بن فرج، تطمينات إلى العائلات، ودعتهم إلى تلقيح بناتهم للوقاية من سرطان عنق الرحم.

كما أوضحت أن هذا التلقيح قديم وموجود منذ 19 سنة ومعتمد في عدة دول، وكان يباع في صيدليات تونس بسعر عال، لكن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لجعله مجانيا، من أجل مكافحة هذا السرطان، الذي يشهد انتشارا في البلاد.

وحسب أرقام رسمية، يعد سرطان عنق الرحم ثاني الأورام السرطانية التي تسجل لدى النساء في تونس بعد سرطان الثدي، بواقع ما بين 300 و400 إصابة جديدة سنويا.

فيما تستهدف الوزارة، تطعيم نحو 100 ألف فتاة في 2025، داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، في محاولة لمكافحة الأمراض الفيروسية التي تتسبب في تفشي الأورام السرطانية لدى النساء.