انطلاق النسخه الثالثة من الدوري الأردني للجولف 2025 على ملاعب نادي أيلة - صور

انطلاق النسخه الثالثة من الدوري الأردني للجولف 2025 على ملاعب نادي أيلة - صور
خبرني - انطلقت اليوم الخميس فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الأردني للجولف لعام 2025 على ملاعب نادي أيلة للجولف بمشاركة 40 لاعباً.
فعاليات الجولة الثالثه التي تقام على مدار يومين تلعب بنظام Stroke play تتضمن 6 فئات تشمل؛ فئة الرواد بالإضافة إلى فئة النخبة وفئة الناشئين تحت 18 عاما للإناث والذكور وفئة لاعبي الأكاديمية وفئة الكبار بالإضافة إلى دوري الفرق من 6 جولات.
وأسهم هذا التطوير في نظام منافسات الدوري الأردني للجولف للعام 2025 الذي جرى اعتماده منذ بداية العام الحالي، في مزيد من التنافسية والحماس بين اللاعبين والفرق في مختلف الفئات.
وقال رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي: "مع المضي قدماً في جولات الدوري يظهر التحسن في مستويات اللاعبين ونعزز التنافسية والمهارات، خاصة مع قرب المشاركات الخارجية التي تبدأ في البطولة العربية في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل".
وثمن البرغوثي جهود شركة واحة أيلة للتطوير في الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد ودعمها الموصول لأنشطة وجهود الاتحاد والتحضير المتكامل والتجهيزات الفنية لاستضافة فعاليات هذه الجولة من الدوري وهو ما يسهم في توفير أفضل السبل الممكنة لتعزيز المنافسة بين اللاعبين وبناء جيل واعد من المحترفين.
من جانبه صرح مدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة للتطوير منصور الكباريتي: "سعداء بانطلاق هذه الجولة الجديدة بالجولة الثالثة من الدوري الأردني للجولف 2025 بالنسخة المختلفة لهذا العام من ضمن جولات هذا العام والتي تعكس جهود أيلة في تعزيز مسيرة الرياضة الأردنية واستراتيجيتها المجتمعية، والثقة العالية بإمكانيات أيلة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بجودة فائقة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية" والتي تعمل على تسويق العقبة ووضعها على خارطة العالم الرياضية و السياحية .
وتواصل شركة واحة أيلة للتطوير دعم الجهود التي يقودها الاتحاد الأردني للجولف واللجنة الأولمبية الأردنية في تعزيز وزيادة انتشار رياضة الجولف محلياً، بتوفير البنية التحتية اللازمة وتسجيل الأردن كمحطة رئيسية ضمن المحطات الرياضية العالمية، وهو ما يدعم الترويج السياحي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى المستوى الوطني.
ويمتاز نادي أيلة للجولف بتوفير منظومة متكاملة ذات تصنيف عالمي رفيع تضم ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب واقامة معسكرات تضم ملعبا من 9 حفر يرفدها مدربون مؤهلون من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.
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