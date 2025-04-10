انطلاق النسخه الثالثة من الدوري الأردني للجولف 2025 على ملاعب نادي أيلة - صور

خبرني - انطلقت اليوم الخميس فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الأردني للجولف لعام 2025 على ملاعب نادي أيلة للجولف بمشاركة 40 لاعباً.

فعاليات الجولة الثالثه التي تقام على مدار يومين تلعب بنظام Stroke play تتضمن 6 فئات تشمل؛ فئة الرواد بالإضافة إلى فئة النخبة وفئة الناشئين تحت 18 عاما للإناث والذكور وفئة لاعبي الأكاديمية وفئة الكبار بالإضافة إلى دوري الفرق من 6 جولات.

وأسهم هذا التطوير في نظام منافسات الدوري الأردني للجولف للعام 2025 الذي جرى اعتماده منذ بداية العام الحالي، في مزيد من التنافسية والحماس بين اللاعبين والفرق في مختلف الفئات.

وقال رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي: "مع المضي قدماً في جولات الدوري يظهر التحسن في مستويات اللاعبين ونعزز التنافسية والمهارات، خاصة مع قرب المشاركات الخارجية التي تبدأ في البطولة العربية في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل".

وثمن البرغوثي جهود شركة واحة أيلة للتطوير في الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد ودعمها الموصول لأنشطة وجهود الاتحاد والتحضير المتكامل والتجهيزات الفنية لاستضافة فعاليات هذه الجولة من الدوري وهو ما يسهم في توفير أفضل السبل الممكنة لتعزيز المنافسة بين اللاعبين وبناء جيل واعد من المحترفين.

من جانبه صرح مدير العلاقات العامة في شركة واحة أيلة للتطوير منصور الكباريتي: "سعداء بانطلاق هذه الجولة الجديدة بالجولة الثالثة من الدوري الأردني للجولف 2025 بالنسخة المختلفة لهذا العام من ضمن جولات هذا العام والتي تعكس جهود أيلة في تعزيز مسيرة الرياضة الأردنية واستراتيجيتها المجتمعية، والثقة العالية بإمكانيات أيلة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بجودة فائقة ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية" والتي تعمل على تسويق العقبة ووضعها على خارطة العالم الرياضية و السياحية .

وتواصل شركة واحة أيلة للتطوير دعم الجهود التي يقودها الاتحاد الأردني للجولف واللجنة الأولمبية الأردنية في تعزيز وزيادة انتشار رياضة الجولف محلياً، بتوفير البنية التحتية اللازمة وتسجيل الأردن كمحطة رئيسية ضمن المحطات الرياضية العالمية، وهو ما يدعم الترويج السياحي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى المستوى الوطني.

ويمتاز نادي أيلة للجولف بتوفير منظومة متكاملة ذات تصنيف عالمي رفيع تضم ملعب 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير جريج نورمان يمتد على نحو 800 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ويتميز بمراعاته للقواعد والمتطلبات البيئية المستدامة ويتناغم مع البيئة الفريدة لأيلة من خلال الشواطئ والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى أكاديمية مخصصة لأغراض التدريب واقامة معسكرات تضم ملعبا من 9 حفر يرفدها مدربون مؤهلون من رابطة لاعبي الجولف المحترفين.

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