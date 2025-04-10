لاعب كرة قدم يتعرض لارتجاج دماغي بعد اعتداء في الساونا

خبرني - تعرض اللاعب الشاب أنطون موخين (19 عاما) لإصابة خطيرة في الرأس بعد تعرضه للضرب من قبل أحد مسؤولي ناديه دينامو فلاديفوستوك الروسي، خلال مشاجرة وقعت داخل ساونا الفريق.

ووقع الحادث الأربعاء الماضي عندما نشب خلاف بين اللاعب المعار من نادي باري إن إن وإدوارد ساندلر، رئيس الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادي. وتلقى موخين عدة ضربات موجعة على رأسه وظهره، مما استدعى نقله للمستشفى حيث شخص الأطباء إصابته بارتجاج في المخ وإصابات أخرى.

وحرر اللاعب الذي يلعب في مركز خط الوسط بلاغا رسميا ضد ساندلر لدى الشرطة، التي فتحت تحقيقا في الواقعة وتقوم حاليا بجمع الأدلة واستجواب الشهود.

وكشف المحامي أنطون سميرنوف تفاصيل الاعتداء، موضحا أن ساندلر وجه خمس لكمات قوية للاعب، ثلاث منها أصابت رأسه مباشرة. وطالب المحامي بتسجيلات كاميرات المراقبة بالمرفق الصحي لتوثيق الواقعة.

وقال سميرنوف: "حالة اللاعب الصحية حرجة حاليا، وقد تطلب الأمر نقله بالإسعاف إلى المستشفى حيث كشفت الفحوصات إصابته بارتجاج دماغي و التواء في الفقرات العنقية، بالإضافة إلى كدمات حول عينه اليسرى".

من جهتها، امتنعت إدارة نادي دينامو فلاديفوستوك عن التعليق على الحادث، بينما أصدر نادي باري إن إن الأم بيانا أعرب فيه عن قلقه من الواقعة.

وأكد النادي الأم أنه يتابع التحقيق عن كثب، مشددا على رفضه المطلق لأي شكل من أشكال العنف داخل الأندية الرياضية. كما أعلن عن تقديم كل الدعم الطبي والقانوني للاعب الشاب خلال هذه الأزمة.

ويذكر أن موخين كان قد خاض عشر مباريات مع باري إن إن في الدوري الروسي وست مباريات في كأس روسيا هذا الموسم، قبل أن يتم إعارته إلى دينامو فلاديفوستوك حيث شارك في ست مباريات حتى الآن.