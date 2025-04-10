كيف نحافظ على ذاكرتنا في سن الشيخوخة؟

خبرني - تشير الدكتورة نينا بيتروفسكايا أخصائية علم النفس العصبي إلى أنه للحفاظ على نشاط العقل، يمكن أن يساعد تعلم أشياء جديدة على منع فقدان الذاكرة مع تقدم العمر.

ووفقا لها، يمكن مثلا تعلم لغة أجنبية، أو العزف على الآلات الموسيقية، أو حل الكلمات المتقاطعة، أو تعلم الشعر لأن هذا من شأنه أن يساعد على إنشاء اتصالات عصبية في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، لتحسين وتطوير الذاكرة يساعد تغيير الطريق المعتاد والعناية بالحيوانات الأليفة.

وتقول: "تعتبر الحياة الاجتماعية لأصحاب الحيوانات الأليفة غنية، لأنهم يتواصلون مع مالكي الحيوانات الآخرين، بما في ذلك عبر مجموعات مختلفة على الإنترنت، ويقرؤون معلومات عن رعاية هذه الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي اليومي مع الحيوان الأليف هو نشاط بدني معتدل، وقد أكدت العديد من الدراسات، أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية في الدماغ".

وتنصح الخبيرة كبار السن باتباع نمط حياة نشط اجتماعيا والتواصل بشكل أوسع مع الأصدقاء، وكذلك المشاركة في المناسبات الاجتماعية لأنها تؤدي إلى تحفيز الوظائف الإدراكية وتمنع فقدان الذاكرة.