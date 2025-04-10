كيف نحافظ على ذاكرتنا في سن الشيخوخة؟
خبرني - تشير الدكتورة نينا بيتروفسكايا أخصائية علم النفس العصبي إلى أنه للحفاظ على نشاط العقل، يمكن أن يساعد تعلم أشياء جديدة على منع فقدان الذاكرة مع تقدم العمر.
ووفقا لها، يمكن مثلا تعلم لغة أجنبية، أو العزف على الآلات الموسيقية، أو حل الكلمات المتقاطعة، أو تعلم الشعر لأن هذا من شأنه أن يساعد على إنشاء اتصالات عصبية في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، لتحسين وتطوير الذاكرة يساعد تغيير الطريق المعتاد والعناية بالحيوانات الأليفة.
وتقول: "تعتبر الحياة الاجتماعية لأصحاب الحيوانات الأليفة غنية، لأنهم يتواصلون مع مالكي الحيوانات الآخرين، بما في ذلك عبر مجموعات مختلفة على الإنترنت، ويقرؤون معلومات عن رعاية هذه الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي اليومي مع الحيوان الأليف هو نشاط بدني معتدل، وقد أكدت العديد من الدراسات، أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية في الدماغ".
وتنصح الخبيرة كبار السن باتباع نمط حياة نشط اجتماعيا والتواصل بشكل أوسع مع الأصدقاء، وكذلك المشاركة في المناسبات الاجتماعية لأنها تؤدي إلى تحفيز الوظائف الإدراكية وتمنع فقدان الذاكرة.
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