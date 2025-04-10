خطأ نرتكبه جميعاً.. لا ترمي أكياس الشاي المستعملة

خبرني - لا شك أن أغلب الناس يرمون كيس الشاي بعد استعماله، وإعداد كوب ساخن لذيذ.

لكن في المرة القادمة التي تشرب فيها الشاي لا ترميه في سلة المهملات.

إذ يمكنك استعماله بعدة طرق سهلة ومبتكرة بدءا من العناية بالوجه وصولا إلى تنظيف السجاد وتغذية التربة!

مقشر للوجه

فيمكنك من خلال محتويات أكياس الشاي المستعملة أن تصنعي مقشرًا للوجه. إذ كل ما عليك فعله هو وضع أوراق الشاي المستعملة في وعاء، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل وخلطها جيدًا. ثم دلكي بشرة وجهك برفق في حركات دائرية، واتركيه لمدة خمس دقائق، ثم اشطفيه.

انتفاخ العينين

وبالمثل، تُعدّ تلك الأكياس المُستعملة رائعةً من أجل تخفيف انتفاخ العينين. فكل ما عليك فعله هو نقع كيسين من الشاي في ماء دافئ. ثم وضعهما في الثلاجة وتركهما يبردان لبضع دقائق، ووضعهما لاحقا على كل عين لمدة خمس دقائق تقريبًا.

إزالة الروائح الكريهة

كذلك تشكل محتويات أكياس الشاي، وسيلة فعالة لإزالة الروائح الكريهة عن السجاد.

أما الطريقة فتكمن في تجفيف أكياس الشاي ثم فتحها ورشّ المادة العضوية الموجودة داخلها على السجادة، وتنظيفها جيدًا في وقت لاحق بالمكنسة الكهربائية، وفق ما أفاد موقع "howstuffworks"

الاستحمام

إلى ذلك، تعطي أكياس الشاي نفس نتيجة أملاح الاستحمام الباهظة الثمن. لذا ضع بعضا من أكياس شاي البابونج أو النعناع أو الياسمين في مياه حوض الاستحمام للاستمتاع بالاسترخاء والرائحة الجميلة.

سماد للنباتات

كذلك يمكن استعمال أكياس الشاي من أجل تسميد التربة عبر طريقتين سهلتين. إذ يمكنك تمزيق الكيس المُستعمل وخلط محتواه بالتربة، أو إضافتها إلى كومة من السماد.

إنما يُفضّل إضافة الشاي إلى التربة المحيطة بالنباتات المُحبّة للحموضة، مثل شجيرات الورد أو السرخس، لأن حمض التانيك الموجود في الشاي يُخفّض درجة حموضة التربة.

والآن أخبرنا في التعليقات أدناه، هل سترمي من الآن فصاعدا أكياس الشاي بعد الاستمتاع بهذا الشراب الساخن اللذيذ والمفيد؟!