لماذا انقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة في الكويت؟
خبرني - ذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم، أن ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية، مما اضطر الوزارة إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي حول فصل التيار الكهربائي: «تود وزارة الكهرباء والماء والطاقة للتجددة أن توضح أنه نتيجة لارتفاع درجة الحرارة اليوم - الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 والتي بلغت 41 درجة مئوية، حيث شهدت البلاد اليوم زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية. وقد اضطرت الوزارة إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية»، مشيرةً إلى أن الفصل جاء «حفاظاً على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة».
وأشارت الوزارة إلى أن «درجة الحرارة في مثل هذا اليوم من العام الماضي 9 أبريل 2024 كانت قد سجلت 28.5 درجة مئوية، مما يبرز الفارق الكبير في درجات الحرارة المسجلة والذي ساهم في الضغط على الشبكة»، مضيفةً أنها «تضع البرامج الزمنية لصيانة وحدات توليد القوى طبقاً لمتوسط درجات الحرارة والأحمال الكهربائية للسنوات السابقة».
وأكدت الوزارة أنها تواصل حالياً جهودها المكثفة لإعادة تشغيل وحدات توليد القوى الكهربائية التي تخضع للصيانة بشكل تدريجي، وذلك استعداداً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة.
وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لجميع العملاء، لاسيما قاطني المناطق التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي.
وجددت الوزارة دعوتها للجميع بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء مع توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليوم غد بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الكهربائية وخدمة المصلحة العامة.
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