لماذا انقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة في الكويت؟



خبرني - ذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم، أن ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية، مما اضطر الوزارة إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي حول فصل التيار الكهربائي: «تود وزارة الكهرباء والماء والطاقة للتجددة أن توضح أنه نتيجة لارتفاع درجة الحرارة اليوم - الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 والتي بلغت 41 درجة مئوية، حيث شهدت البلاد اليوم زيادة كبيرة في الأحمال الكهربائية. وقد اضطرت الوزارة إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية»، مشيرةً إلى أن الفصل جاء «حفاظاً على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة».

وأشارت الوزارة إلى أن «درجة الحرارة في مثل هذا اليوم من العام الماضي 9 أبريل 2024 كانت قد سجلت 28.5 درجة مئوية، مما يبرز الفارق الكبير في درجات الحرارة المسجلة والذي ساهم في الضغط على الشبكة»، مضيفةً أنها «تضع البرامج الزمنية لصيانة وحدات توليد القوى طبقاً لمتوسط درجات الحرارة والأحمال الكهربائية للسنوات السابقة».

وأكدت الوزارة أنها تواصل حالياً جهودها المكثفة لإعادة تشغيل وحدات توليد القوى الكهربائية التي تخضع للصيانة بشكل تدريجي، وذلك استعداداً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال الأشهر المقبلة.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لجميع العملاء، لاسيما قاطني المناطق التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي.

وجددت الوزارة دعوتها للجميع بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء مع توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليوم غد بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الكهربائية وخدمة المصلحة العامة.