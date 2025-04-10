بجوائز مالية تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق (جولة الرياض) للجياد العربية



خبرني - انطلقت مساء أمس الأربعاء "جولة الرياض" المحطة الرابعة من جولة الجياد العربية في نسختها الثانية، حيث أقيمت 5 أشواط على أرض ميدان البطولة بمقر "قفز السعودية" في الجنادرية، بمشاركة 212 جواداً من أرقى مرابط الجياد العربية الأصيلة على مستوى العالم، وبجوائز مالية تتجاوز الـ24 مليون يورو.

وتُعتبر جولة الجياد العربية 2025 حدثاً مهماً يعزز من مكانة بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة على الساحة الدولية، حيث يعكس هذا العدد الكبير من المشاركين الاهتمام الكبير بالرياضة والفروسية، ويوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الخيول العربية على مستوى العالم.

خمسة أشواط

وأقيمت أمس خمسة أشواط، الأول والثاني والثالث أشواط لفئة (مهرات أعمار سنة)، والرابع والخامس شوطين لفئة (أمهار سنة).

وانطلقت جولات النسخة الحالية من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، فيما أقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي.

زيادة محطات البطولة

وتشهد النسخة الثانية الحالية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، حيث تستضيف الجولات المقبلة كلاً من كان الفرنسية "الخامسة"، فالكنسوارد الهولندية "السادسة"، لندن البريطانية "السابعة"، روما الإيطالية "الثامنة"، على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة.