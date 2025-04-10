بجوائز مالية تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق (جولة الرياض) للجياد العربية

بجوائز مالية تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق (جولة الرياض) للجياد العربية
خبرني - انطلقت مساء أمس الأربعاء "جولة الرياض" المحطة الرابعة من جولة الجياد العربية في نسختها الثانية، حيث أقيمت 5 أشواط على أرض ميدان البطولة بمقر "قفز السعودية" في الجنادرية، بمشاركة 212 جواداً من أرقى مرابط الجياد العربية الأصيلة على مستوى العالم، وبجوائز مالية تتجاوز الـ24 مليون يورو.
وتُعتبر جولة الجياد العربية 2025 حدثاً مهماً يعزز من مكانة بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة على الساحة الدولية، حيث يعكس هذا العدد الكبير من المشاركين الاهتمام الكبير بالرياضة والفروسية، ويوفر منصة مثالية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الخيول العربية على مستوى العالم.
خمسة أشواط
وأقيمت أمس خمسة أشواط، الأول والثاني والثالث أشواط لفئة (مهرات أعمار سنة)، والرابع والخامس شوطين لفئة (أمهار سنة).
وانطلقت جولات النسخة الحالية من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، فيما أقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي.
زيادة محطات البطولة
وتشهد النسخة الثانية الحالية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، حيث تستضيف الجولات المقبلة كلاً من كان الفرنسية "الخامسة"، فالكنسوارد الهولندية "السادسة"، لندن البريطانية "السابعة"، روما الإيطالية "الثامنة"، على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة.
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