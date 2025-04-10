الكويت.. ضبط عصابة مصرية سورية لسرقة البيانات البنكية وتهريب الهواتف
خبرني - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث العاصمة - من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية السورية، تخصص في سرقة بيانات البطاقات البنكية من خلال استغلال مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية رسمية، وشراء أجهزة هواتف ذكية بقصد تهريبها خارج البلاد.
وقالت إن التحريات والمتابعة الميدانية أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم أجهزة إلكترونية مخصصة لنسخ البيانات البنكية، بالإضافة إلى عدد من الهواتف الذكية والمستندات المزورة.
وأضافت انه بالتحقيق معهم، أقروا واعترفوا بقيامهم باستخدام موقع إلكتروني مزيف مطابق لموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تم الترويج له عبر محركات البحث الإلكترونية لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم المالية، وقد تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل القيام بأي معاملات، والتعامل فقط من خلال المواقع الحكومية الرسمية تجنبًا للتعرض للاحتيال أو سرقة البيانات والأموال.
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