انخفاض مبيعات مرسيدس في الربع الأول من عام 2025

انخفاض مبيعات مرسيدس في الربع الأول من عام 2025
خبرني - قالت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز إن مبيعاتها من السيارات والشاحنات في الربع الأول من العام انخفضت بنسبة 7% بسبب انخفاض الطلب في الصين وأوروبا.
وانخفضت عمليات المبيعات إلى 529.200 سيارة وشاحنة صغيرة في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ 568.400 وحدة في العام الماضي، بينما انخفضت مبيعات المركبات الكهربائية بشكل أكثر حدة بنسبة 10٪، إلى 45.500 مركبة من 50.500 مركبة في العام الماضي، حسبما قالت الشركة في بيان.
وارتفعت مبيعات وحدة سيارات مرسيدس في أمريكا بنسبة 1% خلال الربع الأول، بينما انخفضت بنسبة 10% في الصين. وأضافت مرسيدس بنز أن المبيعات في ألمانيا وأوروبا انخفضت بنسبة 10% و7% على التوالي.
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