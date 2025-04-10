انخفاض مبيعات مرسيدس في الربع الأول من عام 2025



خبرني - قالت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز إن مبيعاتها من السيارات والشاحنات في الربع الأول من العام انخفضت بنسبة 7% بسبب انخفاض الطلب في الصين وأوروبا.

وانخفضت عمليات المبيعات إلى 529.200 سيارة وشاحنة صغيرة في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بـ 568.400 وحدة في العام الماضي، بينما انخفضت مبيعات المركبات الكهربائية بشكل أكثر حدة بنسبة 10٪، إلى 45.500 مركبة من 50.500 مركبة في العام الماضي، حسبما قالت الشركة في بيان.

وارتفعت مبيعات وحدة سيارات مرسيدس في أمريكا بنسبة 1% خلال الربع الأول، بينما انخفضت بنسبة 10% في الصين. وأضافت مرسيدس بنز أن المبيعات في ألمانيا وأوروبا انخفضت بنسبة 10% و7% على التوالي.