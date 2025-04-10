Openai ترفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك

خبرني - رفعت شركة OpenAI للتكنولوجيا دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، في إطار سعيها لحماية نفسها من أي إجراءات قانونية غير عادلة قد يتخذها ضدها في المستقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن منشور رسمي صادر عن الشركة قوله: "قدمت OpenAI يوم الأربعاء دعوى مضادة ضد إيلون ماسك، تطلب فيها من القاضي الفيدرالي منعه من اتخاذ أي إجراءات غير قانونية أو غير عادلة إضافية بحق الشركة، وذلك في إطار النزاع القانوني حول هيكليتها المستقبلية".

يأتي ذلك بعدما رفضت محكمة فيدرالية أمريكية في مارس الماضي دعوى كان ماسك قد رفعها للاعتراض على تحول "OpenAI" من منظمة غير ربحية إلى شركة تجارية، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا أن اتحادا من المستثمرين بقيادة ماسك قد قدّم عرضا لشراء المنظمة غير الربحية المسيطرة على "OpenAI" بمبلغ خيالي وصل إلى 97.4 مليار دولار.

وتعد "OpenAI" الشركة المطورة لروبوت الدردشة الشهير "ChatGPT"، الذي حقق انتشارا واسعا بعد إطلاقه في نوفمبر 2022، حيث اجتذب مليون مستخدم في أقل من أسبوع.

يُذكر أن إيلون ماسك كان أحد المؤسسين الأوائل لـ "OpenAI" عام 2015، قبل أن يعلن انفصاله عن الشركة في مرحلة لاحقة.