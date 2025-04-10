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عمان الأهلية تنظّم السبت القادم ندوتها الأولى لثلاثة أساتذة من أبرز العلماء والأطباء عالمياً

عمان الأهلية تنظّم السبت القادم ندوتها الأولى لثلاثة أساتذة من أبرز العلماء والأطباء عالمياً

2025-04-10 05:20:47
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - برعاية الاستاذ الدكتورساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية تنظم الجامعة الندوة الاولى لثلاثة أساتذة فخريين من أبرز العلماء والأطباء عالميا يوم السبت القادم 12-4-2025 على تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا .
وسيقدم في هذه الندوة الاساتذة المرموقين دولياً محاضرات متميزة في مجالاتهم، والتي ستسلط الضوء على أحدث التطورات في مجال البحث العلمي والطبي، وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتبادل الأفكار والخبرات، كما ستكون فرصة قيمة لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في جامعة عمان الأهلية للاستفادة من تجارب العلماء الضيوف.
والأساتذة هم:
· Prof. Ole Petersen
مدير فرع الأكاديمية الأوروبية في جامعة Cardiff University في المملكة المتحدة، والذي سيقدم محاضرة بعنوان: "كيفية تمكين البحوث عالية الجودة في الدول ذات الموارد المحدودة".
· Prof. Peter Hegyi
مؤسس ورئيس مركز الدراسات الطبية الانتقالية في Semmelweis University
والذي سيعرض محاضرة بعنوان: "من العلم إلى المجتمع: ترجمة التعليم والبحث العلمي إلى تأثير واقعي".
· Prof. Shahrokh Shariat
مدير المركز المتكامل للرعاية بمرضى السرطان في جامعة فيينا الطبية، والذي سيلقي محاضرة بعنوان: "الطريق إلى النجاح في العمل الأكاديمي".


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