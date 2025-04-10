لقاء أكاديمي في جامعة الزيتونة مع رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين

لقاء أكاديمي في جامعة الزيتونة مع رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين
خبرني - تستضيف جامعة الزيتونة الأردنية، بالتعاون مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (طلال أبو غزالة العالمية)، حدثًا محاسبيًا أكاديميًا عالميًا، يتمثل في لقاء مفتوح مع رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين (IFAC)، الدكتور جون بوكو (Dr. Jean Bouquet)، وذلك يوم الخميس الموافق 17 نيسان 2025 من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا في مدرج الحاج علي القرم بكلية الأعمال. ويأتي هذا اللقاء لمناقشة سبل تطوير معايير المحاسبة الدولية وآليات تدريسها في الجامعات الأردنية، من خلال إستضافة أعضاء الهيئات التدريسية، والمحاسبين، والمديرين الماليين، والمتخصصين في القطاعات المالية والخدمية والصناعية، إضافة إلى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا وكل المهتمين بعالم المحاسبة، في فرصة مميزة للاطلاع على أحدث التوجهات في هذا المجال الحيوي
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