لقاء أكاديمي في جامعة الزيتونة مع رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين

خبرني - تستضيف جامعة الزيتونة الأردنية، بالتعاون مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (طلال أبو غزالة العالمية)، حدثًا محاسبيًا أكاديميًا عالميًا، يتمثل في لقاء مفتوح مع رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين (IFAC)، الدكتور جون بوكو (Dr. Jean Bouquet)، وذلك يوم الخميس الموافق 17 نيسان 2025 من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا في مدرج الحاج علي القرم بكلية الأعمال. ويأتي هذا اللقاء لمناقشة سبل تطوير معايير المحاسبة الدولية وآليات تدريسها في الجامعات الأردنية، من خلال إستضافة أعضاء الهيئات التدريسية، والمحاسبين، والمديرين الماليين، والمتخصصين في القطاعات المالية والخدمية والصناعية، إضافة إلى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا وكل المهتمين بعالم المحاسبة، في فرصة مميزة للاطلاع على أحدث التوجهات في هذا المجال الحيوي



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