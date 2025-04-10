أحمد فؤاد فريج.. مبارك الترقية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أحمد فؤاد فريج.. مبارك الترقية
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - يتقدم ضياء القلقيلي بأحرّ التهاني والتبريكات إلى ( أحمد فؤاد فريج ) بمناسبة ترقيته الوظيفية وحصوله على مسمى ( مديــــر مبيـــعات ) وتمنياتنا له التوفيق بإذن الله.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية