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أحمد فؤاد فريج.. مبارك الترقية

أحمد فؤاد فريج.. مبارك الترقية

2025-04-10 05:20:45
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يتقدم ضياء القلقيلي بأحرّ التهاني والتبريكات إلى ( أحمد فؤاد فريج ) بمناسبة ترقيته الوظيفية وحصوله على مسمى ( مديــــر مبيـــعات ) وتمنياتنا له التوفيق بإذن الله.

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