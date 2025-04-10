صناعة العدو... من الاتحاد السوفيتي إلى بكين

لطالما دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على اختيار وصناعة عدوٍّ تُحاربه وتُهدد به شعبها والعالم. فمنذ الحرب العالمية الثانية، لم تهدأ ماكينة العداء الأمريكية، إذ اختارت الاتحاد السوفيتي خصماً وجودياً لها ولدول العالم، واستمر الحال على هذا النحو حتى لحظة انهياره في بداية التسعينيات. بعدها، ولأول مرة، وجدت نفسها دون عدو مباشر، في فراغ استراتيجي لم يتأخر كثيراً، حتى جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فكان "العدو الجديد" هو تنظيم القاعدة في أفغانستان، وما تبعه من جماعات وتنظيمات ظهرت تباعاً، مروراً بغزو العراق، وما جلبه من فوضى وصراعات وأزمات ممتدة. فضلاً عن علاقة العداء المعقدة والمتغيرة مع إيران وملفها النووي.

أما اليوم، فتعود الولايات المتحدة لصناعة عدو جديد، وهذه المرة هو الصين. لكن الحرب هنا مختلفة، وأدواتها أيضاً مختلفة. إذ لم تعد الادوات التقليدية من الطائرات والبنادق والبوارج وحدها على المسرح، بل دخلت التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار إلى قلب المعركة. إنها حرب على المعادن النادرة ايضاً الموجودة في دولٍ كأوكرانيا وتايوان وجنوب أفريقيا وجزيرة غرينلاند، وغيرها من الدول التي تحولت إلى ساحات تنافس محتدم.

ونحن الآن نعيش في قلب المعركة، تلك التي بدأها الرئيس الأمريكي ترمب بفرضه رسوماً جمركية على معظم دول العالم، قبل أن يتراجع عنها ويوقفها لمدة 90 يوماً، باستثناء الصين، التي وصلت قيمة التعرفة الجمركية المفروضة عليها إلى 125%. وقد ردّت الصين – التي أعلنت أنها "ستقاتل حتى النهاية" – بفرض تعرفة جمركية بلغت 84%. وهذا ما يؤكد ما ذكرته سابقاً أن المستهدف الأساسي من هذا القرار الأمريكي كانت الصين دون سواها.

اذاً العالم بأسره يقف اليوم أمام مفترق طرق. فإما الاصطفاف خلف الولايات المتحدة، وبالتالي تعزيز نفوذها لعقود قادمة، أو الميل نحو الصين، مما يعني تحوّل موازين القوى واعتماد الدول، وتحديداً الأوروبية، على نفسها، وربما إيذاناً بنهاية النفوذ الأمريكي دون رجعة.

وفي خضم هذا المشهد العالمي المتوتر والمتغيّر، بات من الواضح أننا نعيش ولادة نظام دولي جديد، تتشكل ملامحه على وقع الصراع بين القوى الكبرى. اذ لم يعُد العالم كما عهدناه، بل كما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل أيام: "العالم الذي كنا نعرفه... قد انتهى".