درع الوطن وقلعته الحصينة

في زمن تتكاثر فيه التحديات وتتكالب فيه الأصوات النشاز على الأوطان المستقرة، يبقى الأردن محصّنًا بجيشه العربي وأجهزته الأمنية الباسلة، التي لم تكن يومًا أدوات سلطة، بل كانت وما تزال مؤسسات سيادية وركائز للدولة، نذرت نفسها لخدمة الوطن والمواطن .

لقد بُني هذا الوطن على تضحيات، وحُفظ على مر العقود بسواعد رجال نذروا أرواحهم فداءً للراية، وقدموا أروع صور التضحية في معارك الكرامة والوجود، من اللطرون والقدس إلى الكرامة، ومن نهر الأردن إلى كل شبر في هذا التراب المقدس. هؤلاء هم من يقفون اليوم كالسد المنيع في وجه الفوضى، ويحمون الأردنيين من الأخطار التي لا يراها إلا العيون الساهرة

"القوات المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية، هم الشرفاء الأوفياء، درع الوطن، وحصنه المنيع، وهم سياج الأمن والاستقرار." جلالة الملك عبد الله الثاني.

القوات المسلحة الأردنية ليست مجرد قوة عسكرية، بل هي رمز للسيادة الوطنية، وتجسيد للكرامة، ورسالة انتماء خالدة. فقد نشأ الجيش العربي مع نشأة الدولة، وترافق تطوّره مع مراحل بناء الأردن الحديث. هو من حافظ على استقلال القرار الأردني، وشارك في ميادين الشرف في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، وكتب اسمه بأحرف من نور في ذاكرة الأمة .

أما الأجهزة الأمنية، فهي العين التي لا تنام، والسند الحقيقي لكل مواطن شريف. عملها لا يقتصر على التصدي للجريمة، بل يمتد لحماية فكر المجتمع، والوقوف بصلابة في وجه من يحاول زرع بذور الفتنة والانقسام. وفي عصرٍ تشهد فيه المجتمعات العربية اضطرابات داخلية وصراعات مفتوحة، استطاعت هذه الأجهزة أن تحافظ على لحمة المجتمع الأردني وتماسكه.

لكن، وكما أن الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة، فإن هذه المؤسسات الوطنية أصبحت هدفًا دائمًا لحملات التشويه والتقليل من شأنها. حملات تنفذها منصات مشبوهة، وأصوات مأجورة تتحدث من الخارج أو تتخفى خلف أسماء مستعارة في الداخل، تروّج للأكاذيب وتحرّف الوقائع في محاولة لضرب الثقة بين المواطن ومؤسساته.

"الجيش العربي والأجهزة الأمنية هم أبناؤنا، لا نقبل أن يزايد عليهم أحد، وهم الذين نعتز بتضحياتهم ونفاخر العالم بأخلاقهم وانضباطهم."

جلالة الملك عبد الله الثاني

هذه المحاولات ليست جديدة، لكنها تزداد ضراوة حين يُثبِت الأردن قدرته على الوقوف بوجه الأزمات، أو حين تُفشل الأجهزة الأمنية مخططات تخريبية في مهدها. فالمندسون يعرفون أن بوابة ضرب الدولة تبدأ من التشكيك في حماة الوطن. ولكنهم يجهلون أن الأردنيين، وفي مقدمتهم شباب هذا الجيل، أكثر وعيًا من أن ينخدعوا بشعارات زائفة أو أصوات خارجة عن السرب الوطني.

ان الأردنيين لا ينسون أن هؤلاء الرجال هم من يتركون بيوتهم في عز الشتاء وحرّ الصيف لحماية الحدود، وهم من يسهرون على أمن المدن والمخيمات والبوادي والقرى، وهم من يهبّون أولًا عند كل طارئ، من جائحة صحية إلى أزمة طبيعية. لم يخذلوا وطنهم يومًا، ولن يخذلهم شعبهم اليوم.

"كل من يحاول النيل من مؤسساتنا الوطنية، أو يشكك في دورها، لا يعرف معدن هذا الوطن، ولا يدرك أن هذه المؤسسات قامت على تضحيات رجال لا يعرفون التراجع"

جلالة الملك عبد الله الثاني

و عن دور القوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بالتحديد لم يكن الجيش العربي يومًا غائبًا عن ساحات النضال من أجل فلسطين، بل كان أول من كتب اسمه في سجل الشرف والبطولة. فقد سالت دماء الأردنيين الطاهرة على أسوار القدس، واستُشهد الآلاف دفاعًا عن الأقصى وعن الأرض المباركة. وفي معركة اللطرون الخالدة، وقف الجيش الأردني، بقيادة أبطال لا يهابون الموت، في وجه الاحتلال، وسطر ملحمة ستظل منارة للأجيال.

أما اليوم، ورغم تعقيدات المشهد السياسي، فإن القوات المسلحة الأردنية لا تزال تؤدي دورها القومي، دعمًا لصمود الأشقاء في فلسطين، وبخاصة في قطاع غزة المحاصر. فالمستشفيات الميدانية الأردنية التي أُنشئت في غزة، والضفة الغربية، ورام الله، ونابلس، والخليل، والقدس، لم تكن مجرد دعم طبي، بل كانت رسالة واضحة أن فلسطين في القلب، وأن الأردن لا يتخلى عن دوره التاريخي.

"فلسطين قضيتنا المركزية، ولن نتخلى عن أهلنا فيها، ولن نتوقف عن دعمهم، والجيش العربي الأردني هو أول من حمل هذه الرسالة وسيبقى أمينًا عليها."

جلالة الملك عبد الله الثاني

وفي كل عدوان على غزة، يكون الأردن أول من يفتح ذراعيه للإغاثة، وأول من يرسل طائرات المساعدات، وأول من يقف في المحافل الدولية لرفض العدوان ومناصرة الشعب الفلسطيني. والأبطال الذين يلبسون الزي العسكري، كانوا ولا يزالون جنود الحق والإنسانية، يؤكدون دائمًا أن الدم الأردني والفلسطيني لا فرق بينهما.

وفي ظل تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى، فإن صوت الأردن - من خلال قيادته وقواته - لا يخفت. فالرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يحرسها رجال يعملون تحت مظلة الجيش العربي، هي التزام تاريخي لا مساومة عليه، ولا تهاون فيه.

وفي الختام ، نقول بملء الفم: إن كل من يحاول الإساءة إلى هذه المؤسسات الوطنية، إنما يسيء إلى نفسه أولاً، ثم إلى الأردن كله. ولن يقف الأردنيون مكتوفي الأيدي أمام هذه الحملات الرخيصة، بل سيظلون كما عهدناهم، السند والدرع، والحاضنة التي يشتد بها ظهر الجيش والأمن.

تبقى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية شرفًا لا يُمس، وتاريخًا لا يُزوّر، وعهدًا لا يُنكث. وسيبقى الأردن آمنًا مستقرًا بفضل رجال لا يساومون، وقائد حكيم . لأن الوطن ليس شعارًا نردده، بل روحًا تسكننا، وسندًا نُحافظ عليه ومن يحمينا، نحميه.

وإنني، وأنا أكتب هذه الكلمات، لا أتحدث من منبر بعيد أو منظور حيادي، بل أتحدث كابنة لرجلٍ أفنى عمره في صفوف القوات المسلحة الأردنية، مدافعًا عن تراب هذا الوطن، حاملًا على كتفه همّ الوطن ورايته، وزارعًا فينا نحن أبناءه حب الأردن، والإيمان بأن خدمته شرف لا يعلوه شرف.

