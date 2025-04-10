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ارتفاع أسعار الذهب عالميا 0.2 بالمئة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا 0.2 بالمئة

2025-04-10 05:20:43
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد أن زاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3089.17 دولار للأوقية، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة مسجلة 3104.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.89 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلًا 933.20 دولار، وتراجع البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 922.50 دولار.

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