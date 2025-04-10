ارتفاع أسعار الذهب عالميا 0.2 بالمئة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا 0.2 بالمئة
خبرني - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد أن زاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3089.17 دولار للأوقية، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة مسجلة 3104.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.89 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلًا 933.20 دولار، وتراجع البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 922.50 دولار.
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