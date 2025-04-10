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%30 نسبة الانجاز بمشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

%30 نسبة الانجاز بمشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

2025-04-10 05:20:43
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مع مدير مستشفى الأميرة إيمان/معدي في لواء دير علا، عبد العزيز العواملة، الأربعاء، ما تم رصده من مخصصات للمستشفى ضمن موازنة المجلس للعام الحالي والبالغة 150 ألف دينار، حيث تم إنجاز أكثر من 30 بالمئة من المشروع الذي ينفذ على مساحة 1500 متر مربع.

واطلع رئيس المجلس على أعمال التوسعة الجارية في المستشفى التي تشتمل على بناء قسم جديد للعيادات الخارجية ووحدة غسيل كلى تضم 10 أسرة ومختبرات متقدمة تشمل التصوير بالأشعة والماموغرام.

وقال رئيس المجلس إن المبلغ المرصود توزع على أعمال الصيانة بقيمة 70 ألف دينار و 80 ألف دينار لشراء أجهزة طبية، لافتا الى أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للتوسعة في منتصف العام الحالي.

وبين أن هذه المخصصات تأتي ضمن خطة المجلس لتعزيز جاهزية المستشفى وتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة لأبناء اللواء.

كما جرى الحديث عن الاحتياجات المستقبلية للمستشفى ليتم رصد مخصصات لها ضمن موازنة العام المقبل، خصوصا بما يتعلق بتوفير أجهزة ومعدات طبية حديثة تتناسب مع متطلبات التوسعة الجديدة، بالإضافة إلى صيانة القسم القديم ورفده بالتجهيزات اللازمة لضمان تكامل الأداء الطبي بين جميع مرافق المستشفى.
من جهته، ثمن مدير المستشفى الدعم المستمر من قبل مجلس المحافظة الذي ينعكس مباشرة على الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكد أهمية التوسعة في تحسين مستوى الخدمات الطبية في لواء دير علا، مشيرا إلى أن مستشفى الأميرة إيمان يخدم شريحة واسعة من أهالي الأغوار ويحتاج دعما مستمرا في البنية التحتية والمعدات، إضافة الى أن التوسعة الحالية تمثل نقلة نوعية للمستشفى وستقلل من التحويلات الطبية إلى مستشفيات خارج اللواء وستزيد من قدرة الكادر الطبي على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

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