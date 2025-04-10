%30 نسبة الانجاز بمشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

%30 نسبة الانجاز بمشروع توسعة مستشفى الأميرة إيمان بدير علا
خبرني - بحث رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مع مدير مستشفى الأميرة إيمان/معدي في لواء دير علا، عبد العزيز العواملة، الأربعاء، ما تم رصده من مخصصات للمستشفى ضمن موازنة المجلس للعام الحالي والبالغة 150 ألف دينار، حيث تم إنجاز أكثر من 30 بالمئة من المشروع الذي ينفذ على مساحة 1500 متر مربع.
واطلع رئيس المجلس على أعمال التوسعة الجارية في المستشفى التي تشتمل على بناء قسم جديد للعيادات الخارجية ووحدة غسيل كلى تضم 10 أسرة ومختبرات متقدمة تشمل التصوير بالأشعة والماموغرام.
وقال رئيس المجلس إن المبلغ المرصود توزع على أعمال الصيانة بقيمة 70 ألف دينار و 80 ألف دينار لشراء أجهزة طبية، لافتا الى أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للتوسعة في منتصف العام الحالي.
وبين أن هذه المخصصات تأتي ضمن خطة المجلس لتعزيز جاهزية المستشفى وتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة لأبناء اللواء.
كما جرى الحديث عن الاحتياجات المستقبلية للمستشفى ليتم رصد مخصصات لها ضمن موازنة العام المقبل، خصوصا بما يتعلق بتوفير أجهزة ومعدات طبية حديثة تتناسب مع متطلبات التوسعة الجديدة، بالإضافة إلى صيانة القسم القديم ورفده بالتجهيزات اللازمة لضمان تكامل الأداء الطبي بين جميع مرافق المستشفى.
من جهته، ثمن مدير المستشفى الدعم المستمر من قبل مجلس المحافظة الذي ينعكس مباشرة على الخدمة المقدمة للمرضى.
وأكد أهمية التوسعة في تحسين مستوى الخدمات الطبية في لواء دير علا، مشيرا إلى أن مستشفى الأميرة إيمان يخدم شريحة واسعة من أهالي الأغوار ويحتاج دعما مستمرا في البنية التحتية والمعدات، إضافة الى أن التوسعة الحالية تمثل نقلة نوعية للمستشفى وستقلل من التحويلات الطبية إلى مستشفيات خارج اللواء وستزيد من قدرة الكادر الطبي على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
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