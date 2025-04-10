الأردن .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الخميس

الأردن .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الخميس
خبرني – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 63.5 دينار، والشراء عند 61.50 دينار.
وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 73 دينارا، والشراء عند 70.60 دينار.
كما ارتفع سعر بيع غرام عيار 18 إلى 56.50 دينار، والشراء عند 52.50 دينار، فيما ارتفع سعر بيع غرام 14 إلى 42.90 والشراء عند 38.30.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية