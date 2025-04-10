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الأردن .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الخميس

الأردن .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الخميس

2025-04-10 05:20:41
(MENAFN- Khaberni)

خبرني – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 63.5 دينار، والشراء عند 61.50 دينار.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 73 دينارا، والشراء عند 70.60 دينار.

كما ارتفع سعر بيع غرام عيار 18 إلى 56.50 دينار، والشراء عند 52.50 دينار، فيما ارتفع سعر بيع غرام 14 إلى 42.90 والشراء عند 38.30.

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