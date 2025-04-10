الأوقاف تحذّر من حملات وهميّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات الحج

خبرني - حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من الانسياق خلف حملات وهمية واعلانات احتياليّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات حج (المُجاملة )او حج (البَّدل ) .

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى إن ما يتم تداوله من منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يُرجى عدم التجاوب معها خوفا من وقوعهم ضحية عمليات احتيال.