الأوقاف تحذّر من حملات وهميّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات الحج

الأوقاف تحذّر من حملات وهميّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات الحج
خبرني - حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من الانسياق خلف حملات وهمية واعلانات احتياليّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات حج (المُجاملة )او حج (البَّدل ) .
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى إن ما يتم تداوله من منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يُرجى عدم التجاوب معها خوفا من وقوعهم ضحية عمليات احتيال.
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