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الأوقاف تحذّر من حملات وهميّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات الحج

الأوقاف تحذّر من حملات وهميّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات الحج

2025-04-10 05:20:41
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من الانسياق خلف حملات وهمية واعلانات احتياليّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات حج (المُجاملة )او حج (البَّدل ) .

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى إن ما يتم تداوله من منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يُرجى عدم التجاوب معها خوفا من وقوعهم ضحية عمليات احتيال.

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