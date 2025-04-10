جمعية متخصصة بالرفق بالحيوان لجمع الكلاب الضالة في العقبة

خبرني - قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأربعاء الموافقة على دعم جمعية متخصصة بالرفق بالحيوان لغايات توفير الإمكانيات اللازمة لجمع الكلاب الضالة في المدينة.

كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على اعتماد هوية العقبة الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الأشهر القادمة.

ويأتي هذا القرار الذي جاء بعد إجراء سلسلة من اللقاءات التشاركية مع كافة القطاعات في العقبة والمجتمع المحلي، وان الهوية تمثل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، حيث إن الهوية الجديدة تمثل طموح العقبة لتكون وجهة استثمارية وسياحية متكاملة، بما يتماشى مع الرؤى الملكية السامية واستراتيجية السلطة.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على تأجير شركة استثمارية متخصصة في التعدين قطعة أرض بمساحة 300 دونم شريطة إقامة مصنع متخصص في منطقة العقبة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في دعم وتحفيز المستثمرين وتشجيع الاستثمار في منطقة العقبة من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية، حيث إن هذا المشروع مشروط بإقامة مصنع لغايات ايجاد وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الإنتاج والصناعة المحلية.

قرر مجلس المفوضين الموافقة على إقامة قمة دولية في منطقة العقبة متخصصة بالاستدامة في السياحة والاستثمار والابتكار خلال العام 2025 بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للعقبة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة وخطتها الاستراتيجية 2024-2028 حيث تهدف القمة إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة مرنة ومستدامة، مع جذب الابتكارات والمستثمرين الإقليميين والدوليين من قطاع السفر والسياحة إلى العقبة والأردن بشكل عام.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على تخصيص قطعة أرض لمكب الانقاض في لواء القويرة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية سلطة منطقة العقبة في تحسين جودة الحياة في لواء القويرة ومنع الطرح العشوائي للانقاض، حيث إن قطعة الأرض المخصصة تقع بجانب مكب النفايات المعتمد لمجلس الخدمات المشتركة وبلدية القويرة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للجهات المختصة في التعامل مع الكلاب الضالة وتوفير الأماكن المخصصة لرعاية تلك الحيوانات بعيداً عن الأماكن العامة والشوارع والاحياء السكنية.

وقرر مجلس الموافقة المساهمة في دعم مشاركة شاب ريادي من مدينة العقبة في رالي الأردن الدولي للعام 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في دعم وتمكين الشباب الريادي الرياضي في مدينة العقبة، حيث تعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها على المستوى المحلي في السباقات الدولية لرياضة الرالي، حيث تعزز هذه المشاركة التسويق والترويج لمنطقة العقبة على خارطة الرياضات والمسابقات العالمية.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على مجموعة من القرارات الادارية والتنظيمية في منطقة العقبة