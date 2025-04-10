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نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024

نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024

2025-04-10 05:20:41
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لم يقوموا حتى الان بتقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال عام ‏ 2024 المبادرة الى تقديمها وتسديد الضريبة المعلنة فيها الكترونيا قبل نهاية الشهر الحالي وهو اخر موعد قانوني لتقديمها وتسديد الضرائب المعلنة فيها دون أي غرامات.
وأشارت الى ضرورة مراعاة ان يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏العام الماضي 2024 وطلبت منهم ضرورة عدم التأخر في تقديم الاقرارات وتسديد الضريبة المعلنة فيها والانتظار حتى ‏نهاية الفترة القانونية.
وأوضحت انه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب على هانف رقم 062222130 او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

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