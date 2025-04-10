نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024

نيسان الحالي اخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2024
خبرني - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين لم يقوموا حتى الان بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال عام 2024 المبادرة الى تقديمها وتسديد الضريبة المعلنة فيها الكترونيا قبل نهاية الشهر الحالي وهو اخر موعد قانوني لتقديمها وتسديد الضرائب المعلنة فيها دون أي غرامات.
وأشارت الى ضرورة مراعاة ان يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال العام الماضي 2024 وطلبت منهم ضرورة عدم التأخر في تقديم الاقرارات وتسديد الضريبة المعلنة فيها والانتظار حتى نهاية الفترة القانونية.
وأوضحت انه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف او تطبيق الواتس اب على هانف رقم 062222130 او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم الكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
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