وزارة الثقافة تعلن تفاصيل الاحتفال بيوم العلم
خبرني - قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الوزارة والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بحملة يوم العلم الذي يصادف السادس عشر من نيسان، وضعت برامج متنوعة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بما تحمله من رمزية وجدانية ووطنية تليق بهذا اليوم المهيب، وإعداد خطة وطنية للاحتفال بيوم العلم في العاصمة وسائر المحافظات والقطاعات الرسمية والشعبية.
ويأتي الاحتفال بيوم العلم هذا العام باعتباره مناسبة وطنية جامعة ترسخ رمزية العلم الأردني ودلالاته الوطنية، حيث يستذكر الأردنيون في هذا اليوم معاني التضحية والفداء التي بذلها الآباء والأجداد ليبقى علمنا شامخا، مشكلا ذاكرة وطن وسيرة أبطاله العطرة، حاضرا في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية والوطنية والشعبية.
وتتضمن الخطة الوطنية التي جرى تنسيقها بين جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية تنفيذ فعاليات وبرامج ميدانية وإعلامية تعكس وتؤكد معاني الفخر والولاء وترسخ العلم في المشهد البصري والسلوك المجتمعي على امتداد محافظات المملكة.
ودعا وزير الثقافة المواطنين والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والثقافية وطلبة المدارس والجامعات والأسر الأردنية على امتداد الوطن إلى المبادرة بالمشاركة في هذه الحملة الوطنية.
وتتضمن الفعالية الرئيسة التي تبدأ في الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق للــــــــ16 من نيسان، رفع العلم في الموقع المخصص للاحتفال وبشكل موحد في جميع محافظات المملكة.
كما تتضمن الفعالية التي اعتمدت شعارات # علمنا_عالٍ/#يوم _العلم _الأردني / توزيع أعلام على المواطنين والمنازل والسيارات لرفعها في الأحياء وعلى السواري والأعمدة في الشوارع الرئيسة، وتجهيز لوحات إلكترونية بالعلم والشعارات، وإضاءة المدرج الروماني، ورفع العلم في ساحات المدارس، بالإضافة إلى مسير طلابي نحو متحف الحياة البرلمانية، وإطلاق الهوية البصرية للحملة، وفعالية مسائية تنظمها وزارة الثقافة في منطقة جبل عمان.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أوعز لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التحضير لهذه المناسبة الوطنية، ورفع العلم الأردني على مبانيها بالقياسات المتعددة ومتابعة الصفحة الرسمية لحملة " علمنا عال".
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