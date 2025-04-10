وزارة الثقافة تعلن تفاصيل الاحتفال بيوم العلم

خبرني - قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن الوزارة والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بحملة يوم العلم الذي يصادف السادس عشر من نيسان، وضعت برامج متنوعة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بما تحمله من رمزية وجدانية ووطنية تليق بهذا اليوم المهيب، وإعداد خطة وطنية للاحتفال بيوم العلم في العاصمة وسائر المحافظات والقطاعات الرسمية والشعبية.



ويأتي الاحتفال بيوم العلم هذا العام باعتباره مناسبة وطنية جامعة ترسخ رمزية العلم الأردني ودلالاته الوطنية، حيث يستذكر الأردنيون في هذا اليوم معاني التضحية والفداء التي بذلها الآباء والأجداد ليبقى علمنا شامخا، مشكلا ذاكرة وطن وسيرة أبطاله العطرة، حاضرا في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية والوطنية والشعبية.

وتتضمن الخطة الوطنية التي جرى تنسيقها بين جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية تنفيذ فعاليات وبرامج ميدانية وإعلامية تعكس وتؤكد معاني الفخر والولاء وترسخ العلم في المشهد البصري والسلوك المجتمعي على امتداد محافظات المملكة.

ودعا وزير الثقافة المواطنين والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والثقافية وطلبة المدارس والجامعات والأسر الأردنية على امتداد الوطن إلى المبادرة بالمشاركة في هذه الحملة الوطنية.

​وتتضمن الفعالية الرئيسة التي تبدأ في الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق للــــــــ16 من نيسان، رفع العلم في الموقع المخصص للاحتفال وبشكل موحد في جميع محافظات المملكة.

كما تتضمن الفعالية التي اعتمدت شعارات # علمنا_عالٍ/#يوم _العلم _الأردني / توزيع أعلام على المواطنين والمنازل والسيارات لرفعها في الأحياء وعلى السواري والأعمدة في الشوارع الرئيسة، وتجهيز لوحات إلكترونية بالعلم والشعارات، وإضاءة المدرج الروماني، ورفع العلم في ساحات المدارس، بالإضافة إلى مسير طلابي نحو متحف الحياة البرلمانية، وإطلاق الهوية البصرية للحملة، وفعالية مسائية تنظمها وزارة الثقافة في منطقة جبل عمان.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أوعز لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة التحضير لهذه المناسبة الوطنية، ورفع العلم الأردني على مبانيها بالقياسات المتعددة ومتابعة الصفحة الرسمية لحملة " علمنا عال".

