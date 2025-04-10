1.491 مليار دينار حجم التداول العقاري بالأردن خلال الربع الأول

1.491 مليار دينار حجم التداول العقاري بالأردن خلال الربع الأول
خبرني - بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 1,491 مليار دينار أردني، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آذار الماضي بنسبة 12%؛ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و26% مقارنة بشهر شباط السابق، ليبلغ 402 مليون دينار.
كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 93 مليون دينار.
وارتفعت قيمة التداولات العقارية خلال شهر آذار الماضي بنسبة بسيطة جدا تقل عن 1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 28% مقارنة بشهر شباط السابق، لتبلغ 15,5 مليون دينار.
وبحسب التقرير، انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 1%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر آذار الماضي بنسبة 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، و27% مقارنة بشهر شباط السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و22% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و28% مقارنة بشهر شباط السابق.
وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2,936 عقارا.
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 14%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 31%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر آذار الماضي بنسبة 30%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و15% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 19% مقارنةً بنظيرتها من العام الماضي، و14% مقارنة بشهر شباط السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 43% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، و16% مقارنة بالشهر السابق.
كما انخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 48,9 مليون دينار.
وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر آذار الماضي بنسبة 25%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و38% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت 13 مليون دينار.
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