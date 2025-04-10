1.491 مليار دينار حجم التداول العقاري بالأردن خلال الربع الأول

خبرني - بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 1,491 مليار دينار أردني، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آذار الماضي بنسبة 12%؛ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و26% مقارنة بشهر شباط السابق، ليبلغ 402 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 93 مليون دينار.

وارتفعت قيمة التداولات العقارية خلال شهر آذار الماضي بنسبة بسيطة جدا تقل عن 1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 28% مقارنة بشهر شباط السابق، لتبلغ 15,5 مليون دينار.

وبحسب التقرير، انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 1%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

كما انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر آذار الماضي بنسبة 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، و27% مقارنة بشهر شباط السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و22% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و28% مقارنة بشهر شباط السابق.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2,936 عقارا.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21%، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 14%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 31%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر آذار الماضي بنسبة 30%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و15% مقارنة بالشهر السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 19% مقارنةً بنظيرتها من العام الماضي، و14% مقارنة بشهر شباط السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 43% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، و16% مقارنة بالشهر السابق.

كما انخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 48,9 مليون دينار.

وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر آذار الماضي بنسبة 25%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و38% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت 13 مليون دينار.