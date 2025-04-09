قوانين جديدة وتجارب تقنية في كأس العالم للأندية 2025

قوانين جديدة وتجارب تقنية في كأس العالم للأندية 2025
وأوضحت لجنة الحكام في "فيفا"، أن البطولة ستشهد تطبيق قوانين جديدة أقرّها المجلس الدولي لكرة القدم في الأول من مارس الماضي، من أبرزها تشديد العقوبات على إهدار الوقت من قبل حراس المرمى، إلى جانب تجربة استخدام الحكام لكاميرات الجسم للمرة الأولى، وذلك ضمن إطار تجريبي.
وأكد بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، أن النسخة الجديدة من مونديال الأندية ستكون استثنائية وتتطلب جاهزية كاملة من الحكام، مشيراً إلى أن التنافس بين نخبة أندية العالم يمنح الحدث طابعاً خاصاً ويضع على عاتق الحكام مسؤوليات إضافية.
وأضاف كولينا، أن التقنيات الجديدة، التي سيتم تجربتها خلال مباريات البطولة، وعلى رأسها كاميرات الجسم، ستمنح الجماهير تجربة مشاهدة غير مسبوقة، كما ستُسهم في تطوير آليات تقييم أداء الحكام من خلال مراجعة اللقطات من منظور الحكم نفسه، بما يعزز جودة التحكيم ويخدم أغراض البث والمراجعة الفنية.
وفي إطار هذه الاستعدادات، نظم "فيفا" سلسلة من الملتقيات التحكيمية الدولية، بهدف ضمان تطبيق أعلى المعايير، حيث استضاف مقره في زيورخ ملتقى لحكام اتحادات أوروبا بين 31 مارس و4 أبريل، فيما أقيم أول هذه الملتقيات في دبي لحكام آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير، تلاه ملتقى ثالث في بوينس آيرس لحكام أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى والكاريبي من 24 إلى 28 فبراير.
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