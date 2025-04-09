قوانين جديدة وتجارب تقنية في كأس العالم للأندية 2025

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن مواصلة استعداداته لضمان جاهزية الحكام لإدارة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، بمشاركة 32 فريقاً، في خطوة تمثل بداية حقبة جديدة لكرة القدم على مستوى الأندية.

وأوضحت لجنة الحكام في "فيفا"، أن البطولة ستشهد تطبيق قوانين جديدة أقرّها المجلس الدولي لكرة القدم في الأول من مارس الماضي، من أبرزها تشديد العقوبات على إهدار الوقت من قبل حراس المرمى، إلى جانب تجربة استخدام الحكام لكاميرات الجسم للمرة الأولى، وذلك ضمن إطار تجريبي.

وأكد بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، أن النسخة الجديدة من مونديال الأندية ستكون استثنائية وتتطلب جاهزية كاملة من الحكام، مشيراً إلى أن التنافس بين نخبة أندية العالم يمنح الحدث طابعاً خاصاً ويضع على عاتق الحكام مسؤوليات إضافية.

وأضاف كولينا، أن التقنيات الجديدة، التي سيتم تجربتها خلال مباريات البطولة، وعلى رأسها كاميرات الجسم، ستمنح الجماهير تجربة مشاهدة غير مسبوقة، كما ستُسهم في تطوير آليات تقييم أداء الحكام من خلال مراجعة اللقطات من منظور الحكم نفسه، بما يعزز جودة التحكيم ويخدم أغراض البث والمراجعة الفنية.

وفي إطار هذه الاستعدادات، نظم "فيفا" سلسلة من الملتقيات التحكيمية الدولية، بهدف ضمان تطبيق أعلى المعايير، حيث استضاف مقره في زيورخ ملتقى لحكام اتحادات أوروبا بين 31 مارس و4 أبريل، فيما أقيم أول هذه الملتقيات في دبي لحكام آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير، تلاه ملتقى ثالث في بوينس آيرس لحكام أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى والكاريبي من 24 إلى 28 فبراير.