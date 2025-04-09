النفط دون 60 دولاراً لأول مرة منذ فبراير 2021

MENAFN - Al-Bayan) هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب تذكيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتوقعات بزيادة الإمدادات.

وخلال التداولات تراجع سعر خام برنت دون مستوى 60 دولاراً للبرميل وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021.

كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولاراً.

ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود.

وقالت يي لين نائبة رئيس أسواق السلع النفطية في ريستاد إنرجي، إن ((الرد الصيني الصارم على الرسوم الأمريكية يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم)).

وأضافت أن ((نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف برميل يومياً و100 ألف برميل يوميا مهدد إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك فإن تحفيزا أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر)).

ومما زاد من الضغط على أسعار النفط قرار أوبك+ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يوميا وهي خطوة يرجح المحللون أنها ستزيد الفائض في السوق.

ويتوقع جولدمان ساكس الآن تراجع سعري برنت والخام الأمريكي إلى 62 و58 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2025، وإلى 55 و51 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2026.

وفي إشارة إيجابية للطلب، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة بنحو 1.4 مليون برميل.