الصين تُصعد الحرب التجارية وتفرض رسوماً 84% على السلع الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) ردّت الصين مجدداً على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية برفع رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى أكثر من 80%.

وأعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية سترتفع من 34% إلى 84% اعتباراً من 10 أبريل.

ويأتي ذلك بعد أن دخلت زيادة الرسوم الأمريكية على الصين حيز التنفيذ، والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى أكثر من 100%.