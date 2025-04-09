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الصين تُصعد الحرب التجارية وتفرض رسوماً 84% على السلع الأمريكية

الصين تُصعد الحرب التجارية وتفرض رسوماً 84% على السلع الأمريكية

2025-04-09 08:02:07
(MENAFN- Al-Bayan) ردّت الصين مجدداً على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية برفع رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى أكثر من 80%.

وأعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية سترتفع من 34% إلى 84% اعتباراً من 10 أبريل.

ويأتي ذلك بعد أن دخلت زيادة الرسوم الأمريكية على الصين حيز التنفيذ، والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى أكثر من 100%.

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