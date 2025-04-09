الصين تُصعد الحرب التجارية وتفرض رسوماً 84% على السلع الأمريكية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الصين تُصعد الحرب التجارية وتفرض رسوماً 84% على السلع الأمريكية
(MENAFN- Al-Bayan) ردّت الصين مجدداً على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية برفع رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى أكثر من 80%.
وأعلن مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية سترتفع من 34% إلى 84% اعتباراً من 10 أبريل.
ويأتي ذلك بعد أن دخلت زيادة الرسوم الأمريكية على الصين حيز التنفيذ، والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى أكثر من 100%.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين