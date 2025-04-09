تركية تقتل ابنتها بـ(وحشية) وتدّعي أنها انتحرت

خبرني - أقدمت امرأة تركية على قتل ابنتها بوحشية في مدينة سامسون قبل ساعات، حيث ادّعت أن الضحية أقدمت على الانتحار، لكن سرعان ما اعترضت الشرطة على هذه الرواية وتبّين لاحقاً أن الأم هي من قامت بقتل ابنتها بطريقة "وحشية" جراء اندلاع خلافات شخصية بينهما.

وفي التفاصيل، قامت السيدة التركية التي تدعى سلطان غونايدن بقتل ابنتها توبا بهار خنقاً بعد كسر رقبتها. وكانت الضحية تعمل كمعلمة مدرسة، وقد قامت والدتها بقطع شرايين معصمها لتصوير الحادثة على أنها انتحار.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلامٍ تركية، فقد اندلع شجار بين توبا بهار جونايدن (34 عامًا)، وهي معلمة الإرشاد والتوجيه النفسي في مدرسة ساكاريا الابتدائية، ووالدتها سلطان جونايدن (59 عامًا) بعد منتصف ليل أمس في منزلهما الواقع في حي إسينفلر بمنطقة أتاكوم.

ومع تصاعد الخلاف بين الأم وابنتها، قامت الأولى بقتل الأخيرة وادّعت أن ابنتها انتحرت بقطع شرايين معصمها، ومن ثم اتصلت بمركز الطوارئ وأبلغت عن الحادثة. وجاءت الشرطة وفرق الإنقاذ إلى المكان ليتبين أن الأم هي من أقدمت على قتل ابنتها.

وكانت الضحية قد انفصلت عن زوجها في العام 2021، حيث تعيش منذ ذلك الحين مع والدتها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية فارقت الحياة نتيجة تعرضها للضغط على حلقها وكسر رقبتها. وتمّ نقل جثمانها إلى رئاسة مجموعة الطب الشرعي في سامسون لإجراء التشريح، فيما تم اعتقال والدة الضحية التي قالت في إفادتها إن ابنتها طلبت منها الذهاب إلى الحمام واعتدت عليها فور دخولها إليه. ومن المقرر تحويلها لاحقاً إلى المحكمة.