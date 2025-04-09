اتهام لاعب إسبانيول بالاعتداء الجنسي

خبرني - فتحت محكمة في برشلونة تحقيقاً مع ألبارو أجوادو، لاعب فريق إسبانيول البالغ من العمر 28 عاماً، بتهمة اعتداء جنسي مزعوم على موظفة في النادي ارتُكب في يونيو (حزيران) عام 2024 في ملهى أوبيوم الليلي بمدينة برشلونة.

وحسبما ذكرت صحيفة (إل بايس) وأيضاً وفقاً لما أكدته مصادر من داخل النادي، فقد فتحت محكمة برشلونة الإبتدائية رقم 13 قضية ضد لاعب وسط فريق إسبانيول بتهمة الاعتداء الجنسي.

ووقع الحادث في ليل الـ23 من يونيو (حزيران) عام 2024 خلال احتفالية خاصة نظمتها مجموعة من العاملين بالنادي احتفالاً بصعود الفريق لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقررت السيدة التقدم بشكوى بعد فترة، وعلى إثر ذلك فتحت المحكمة إجراءات تحقيق واستدعت أجوادو كمتهم للتحقيق معه في شهر مايو (آيار) المقبل.