  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اتهام لاعب إسبانيول بالاعتداء الجنسي

اتهام لاعب إسبانيول بالاعتداء الجنسي

2025-04-09 08:01:08
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - فتحت محكمة في برشلونة تحقيقاً مع ألبارو أجوادو، لاعب فريق إسبانيول البالغ من العمر 28 عاماً، بتهمة اعتداء جنسي مزعوم على موظفة في النادي ارتُكب في يونيو (حزيران) عام 2024 في ملهى أوبيوم الليلي بمدينة برشلونة.

وحسبما ذكرت صحيفة (إل بايس) وأيضاً وفقاً لما أكدته مصادر من داخل النادي، فقد فتحت محكمة برشلونة الإبتدائية رقم 13 قضية ضد لاعب وسط فريق إسبانيول بتهمة الاعتداء الجنسي.

ووقع الحادث في ليل الـ23 من يونيو (حزيران) عام 2024 خلال احتفالية خاصة نظمتها مجموعة من العاملين بالنادي احتفالاً بصعود الفريق لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقررت السيدة التقدم بشكوى بعد فترة، وعلى إثر ذلك فتحت المحكمة إجراءات تحقيق واستدعت أجوادو كمتهم للتحقيق معه في شهر مايو (آيار) المقبل.

MENAFN09042025000151011027ID1109408551

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث