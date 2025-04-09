اتهام لاعب إسبانيول بالاعتداء الجنسي

اتهام لاعب إسبانيول بالاعتداء الجنسي
خبرني - فتحت محكمة في برشلونة تحقيقاً مع ألبارو أجوادو، لاعب فريق إسبانيول البالغ من العمر 28 عاماً، بتهمة اعتداء جنسي مزعوم على موظفة في النادي ارتُكب في يونيو (حزيران) عام 2024 في ملهى أوبيوم الليلي بمدينة برشلونة.
وحسبما ذكرت صحيفة (إل بايس) وأيضاً وفقاً لما أكدته مصادر من داخل النادي، فقد فتحت محكمة برشلونة الإبتدائية رقم 13 قضية ضد لاعب وسط فريق إسبانيول بتهمة الاعتداء الجنسي.
ووقع الحادث في ليل الـ23 من يونيو (حزيران) عام 2024 خلال احتفالية خاصة نظمتها مجموعة من العاملين بالنادي احتفالاً بصعود الفريق لدوري الدرجة الأولى الإسباني.
وقررت السيدة التقدم بشكوى بعد فترة، وعلى إثر ذلك فتحت المحكمة إجراءات تحقيق واستدعت أجوادو كمتهم للتحقيق معه في شهر مايو (آيار) المقبل.
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