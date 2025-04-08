جارتنر: 14% نمو في إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات

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جارتنر: 14% نمو في إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات
(MENAFN- Asdaf News) كشفت أحدث توقعات شركة جارتنر للأبحاث أن إنفاق المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات سيصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 14% عن عام 2024. وستستحوذ البرمجيات الأمنية على الحصة الأكبر من الإنفاق على أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى إنفاق نحو 1.5 مليار دولار أمريكي على هذه البرمجيات في عام 2025.
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