  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جارتنر: 14% نمو في إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات

جارتنر: 14% نمو في إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات

2025-04-08 03:19:11
(MENAFN- Asdaf News) كشفت أحدث توقعات شركة جارتنر للأبحاث أن إنفاق المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات سيصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 14% عن عام 2024. وستستحوذ البرمجيات الأمنية على الحصة الأكبر من الإنفاق على أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى إنفاق نحو 1.5 مليار دولار أمريكي على هذه البرمجيات في عام 2025.

MENAFN08042025007116015312ID1109405586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث