معرض الطاقة في دبي يبحث التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) ">استعرض معرض الشرق الأوسط للطاقة التأثير العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط بعيد المدى وتطور بطاريات الطاقة على مستوى القطاع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويأتي المعرض برعاية من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، بمشاركة حوالي 150 من قادة وخبراء قطاع الطاقة الذين يلتقون على امتداد 16 قاعة تشمل 18 جناحاً دولياً في مركز دبي التجاري العالمي خلال الدورة التاسعة والأربعين من المنصة الأبرز من نوعها على مستوى المنطقة.

وشهد اليوم الثاني، كلمة رئيسية ألقاها المهندس فيصل رشيد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ضمن قمة القيادة في الطاقة بالشرق الأوسط، استعرض خلالها مسار إمارة دبي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مشيراً إلى إنجازات مهمة شملت أكثر من 54 ألف مبنى قام بتطبيق معايير المباني الخضراء الصادر عام 2014 إلى جانب إعادة تأهيل أكثر من 15 ألف مبنى وفيلا لتعزيز كفاءة الطاقة وارتفاع عدد المركبات الكهربائية من 500 مركبة في عام 2015 إلى 72 ألف مركبة حالياً.

وقال: نسعى لتقليص استهلاك الكهرباء والمياه والوقود بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، و50 بالمئة بحلول عام 2050، حيث نقوم بمراجعة استراتيجياتنا كل خمس سنوات لضمان التقدم المستمر.

وتحدث مايك بالارد نائب رئيس قطاع استراتيجية الصناعة والابتكار في ((أوراكل)) للطاقة والمياه، عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات المرافق والتفاعل مع العملاء وإدارة الشبكات.

واستعرض استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل السلامة في مواقع الإنشاءات من خلال تحليل الصور واستخدام الطائرات بدون طيار والتنبؤ بالمشكلات التي قد تؤدي إلى انقطاعات، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينقذ الأرواح بفضل قدرته على التنبؤ والتدخل المبكر.

ومن جهة أخرى شهد المؤتمر المرافق لمعرض البطاريات مشاركة متميزة من قبل كينيث هوفمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تراوبنباخ أسوشيتس، الذي تحدث عن التحول الذي يشهده قطاع البطاريات من مجرّد أفكارٍ مبتكرة إلى حلولٍ عملية.

وشدّد على أهمية تلبية متطلبات المستهلكين بما فيها إمكانيات الشحن السريع، مستعرضاً مزايا الشحن فائق السرعة لشركة بي واي دي والتسويق الذي يجري اليوم لبطاريات صلبة الحالة.

وشدد هوفمان على أهمية تطوير سلاسل التوريد الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاستثمار في تقنيات استخراج ومعالجة المواد لتقليل تكلفة الليثيوم محذراً في الوقت ذاته من الاعتماد المفرط على إعادة التدوير في ظل الطاقات الفائضة داعياً إلى التركيز على تقنيات التصنيع الجديدة.

ومن جانبه، قال مارك رينج مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس الجهة المنظمة للمعرض، إن وجود بوادر شراكات ومباحثات بين القطاعين العام والخاص من شأنها إعادة إرساء ملامح قطاع الطاقة خصيصاً فيما يتعلق بدمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

ويستضيف المعرض غداً، منتدى قادة الأعمال في أفريقيا والذي سيشهد مناقشات رفيعة المستوى حول تعبئة رؤوس الأموال وتمكين المجتمعات المحلية وتطوير آليات تمويل مبتكرة لدفع مسيرة الطاقة في أفريقيا.