رئيس الدولة ورئيس الكونغو يبحثان علاقات البلدين

MENAFN - Al-Bayan) ">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” وفخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو اليوم "الثلاثاء"، فرص تعزيز علاقات التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية في البلدين وتسهم في تعزيز مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في مجلس قصر البحر بأبوظبي، رئيس جمهورية الكونغو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق أن دولة الإمارات لديها توجه إستراتيجي لتعزيز شراكاتها خاصة الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية..مشيراً سموه إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال خلال السنوات الماضية وذلك إنطلاقاً من نهجها المتأصل تجاه استثمار الفرص لتحقيق التنمية المشتركة للجميع.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.