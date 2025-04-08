رئيس الدولة ورئيس الكونغو يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس الكونغو يبحثان علاقات البلدين
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في مجلس قصر البحر بأبوظبي، رئيس جمهورية الكونغو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق أن دولة الإمارات لديها توجه إستراتيجي لتعزيز شراكاتها خاصة الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية..مشيراً سموه إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال خلال السنوات الماضية وذلك إنطلاقاً من نهجها المتأصل تجاه استثمار الفرص لتحقيق التنمية المشتركة للجميع.
حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.
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