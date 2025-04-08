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ماكرون يدين بشدة استهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية في غزة

ماكرون يدين بشدة استهداف الطواقم الإنسانية والإغاثية في غزة

2025-04-08 03:14:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء استهداف طواقم الإغاثة والعاملين في القطاع الإنساني في غزة، بعد أسبوعين من استشهاد 15 مسعفا في رفح جنوب القطاع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال ماكرون أثناء زيارة لمدينة العريش الواقعة على بعد 50 كيلومترا من معبر رفح بين غزة ومصر: "ندين هذه الهجمات بشدة، ويجب كشف الحقيقة كاملة" في شأن ما تعرض له المسعفون.
واعتبر ماكرون أن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر هو "أولوية الأولويات".
وأشار إلى أن الوضع اليوم في غزة لا يمكن التساهل معه "وهو لم يكن أبدا بهذا السوء".

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