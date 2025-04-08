نتنياهو: الخيار العسكري مطروح إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران

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نتنياهو: الخيار العسكري مطروح إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وهذا يشكل خطرا علينا ونعارضه.
وأضاف نتنياهو بأن إسرائيل ستقبل باتفاق لتفكيك البرنامج النووي الإيراني في حالة واحدة فقط هي أن يكون على الطراز الليبي.
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