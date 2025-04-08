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نتنياهو: الخيار العسكري مطروح إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران

نتنياهو: الخيار العسكري مطروح إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران

2025-04-08 03:14:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وهذا يشكل خطرا علينا ونعارضه.

وأضاف نتنياهو بأن إسرائيل ستقبل باتفاق لتفكيك البرنامج النووي الإيراني في حالة واحدة فقط هي أن يكون على الطراز الليبي.

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