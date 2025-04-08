وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني

وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني
وأكد محافظة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وخاصة في المجال التعليمي.
وبين أن الوزارة عقدت اتفاقا مع شركة“بيرسون” لتطبيق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة.
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