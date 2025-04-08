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وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني

وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني

2025-04-08 03:14:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، وفدا من بلدية ميونخ الألمانية، حيث استعرض الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما خطة تطوير التعليم المهني الذي يحظى باهتمام ملكي.


وأكد محافظة، خلال اللقاء الذي حضره رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وخاصة في المجال التعليمي.


وبين أن الوزارة عقدت اتفاقا مع شركة“بيرسون” لتطبيق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي من الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة.

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