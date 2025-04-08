انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 حوالي 60.9 دينارًا، وسعر الشراء 58.9 دينارًا، أما غرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعر بيعه 70.4 دينارًا وسعر الشراء 68.00 دينارًا.
وبالنسبة لعيار 18، بلغ سعر البيع 54.00 دينارًا وسعر الشراء 50.0 دينارًا، أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ 41.10 و36.50 دينارا على التوالي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين