انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في تسعيرة ثانية صادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 حوالي 60.9 دينارًا، وسعر الشراء 58.9 دينارًا، أما غرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعر بيعه 70.4 دينارًا وسعر الشراء 68.00 دينارًا.

وبالنسبة لعيار 18، بلغ سعر البيع 54.00 دينارًا وسعر الشراء 50.0 دينارًا، أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ 41.10 و36.50 دينارا على التوالي.









